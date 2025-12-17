Nvidia 2026'da GPU üretimini %30-40 oranında azaltmayı planlıyor

Nvidia'nın yaklaşan dönemde GPU arzında ciddi bir daralmaya gitmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, teknoloji devi 2026'nın ilk altı ayında GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretim hızını belirgin şekilde düşürmeyi öngörüyor. Bu kararın temelinde, GDDR7 belleği başta olmak üzere çeşitli bellek türlerinde yaşanan ciddi tedarik sorunları yatıyor.

Nvidia GPU üretiminde büyük kesinti bekleniyor

Nvidia'nın GPU üretim kapasitesinin yüzde 30 ile 40 arasında azaltılması planlandığı belirtiliyor. Bu oran, şirketin mevcut hızda grafik kartı üretmek için gerekli GDDR7 belleği temin edemediğini gösteriyor. Alternatif bir senaryo ise Nvidia'nın 2026 yılında GPU talebinde önemli bir düşüş öngörmesi ve buna göre üretim planlarını revize etmesi olabilir. NAND ve DRAM bellek maliyetlerindeki artış, kişisel bilgisayar fiyatlarını yükselterek tüketici talebini olumsuz etkileyebilir. Çin merkezli BoBantang haber kaynağından alınan raporlar, Nvidia'nın bu üretim ayarlamasını 2025'in ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında yapacağını ortaya koymaktadır.

RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti kesintinin hedefinde

Nvidia'nın üretim kesintisinde hangi modelleri öncelik vereceği konusu da gündeme gelmiştir. Benchlife'ın aktardığı bilgilere göre, RTX 5060 Ti 16GB ve RTX 5070 Ti modellerinin üretimi ilk etapta azaltılacak. RTX 5060 Ti 16GB'ın hedef alınması stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor çünkü bu model, çok daha pahalı olan RTX 5080 ile aynı miktarda belleğe sahiptir. Benzer durum RTX 5070 Ti için de geçerlidir. Nvidia'nın bu yaklaşımı, sınırlı bellek kaynaklarını daha yüksek marjlı ürünlere yönlendirmek istemesini göstermektedir. İş açısından bakıldığında bu mantıklı bir strateji olsa da, tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. RTX 5060 Ti 16GB, 8GB'lık versiyonundan çok daha iyi bir ürün olarak kabul edilmektedir çünkü modern oyunları herhangi bir taviz vermeden çalıştırmak için yeterli VRAM kapasitesine sahiptir.

Nvidia'nın bu üretim değişikliği, daha fazla tüketiciyi 8GB GPU modellerini satın almaya zorlayacak gibi görünmektedir. Sektördeki birkaç AIC ortağı ve bileşen tedarikçisi de Nvidia'nın öncelikle GeForce RTX 5070 Ti ve GeForce RTX 5060 Ti 16GB modellerinin GDDR7 arzını ayarlayacağını doğrulamıştır.

Bellek fiyatları GPU pazarını tehdit ediyor

DDR5 bellek fiyatları son dönemde önemli ölçüde yükselmiş durumdadır. Bu fiyat artışlarının yakın zamanda GPU pazarını olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. Üreticiler, bu zorlayıcı koşullar altında daha düşük bellek kapasitesine sahip GPU'lara ve daha fazla belleğe sahip yüksek marjlı modellere öncelik vermeye başlayacaklardır. Bu durum, özellikle bol miktarda VRAM'li ekran kartları isteyen oyuncu ve profesyonel kullanıcılar için olumsuz bir gelişme anlamına gelmektedir. Bellek kıtlığı ve artan maliyetler, GPU pazarında bir dönüm noktası oluşturmak üzere bulunmaktadır.

GPU kıtlığı fiyatları artıracak mı?

Nvidia'nın GPU üretimini azaltması, pazarda yeni bir kıtlık döneminin başlangıcı olabilir. Bu durumda grafik kartı fiyatlarının artıp artmayacağı sorusu önem kazanmaktadır. Geçmiş deneyimler, GPU arzındaki azalmanın fiyatları hızla yükselttiğini göstermektedir. 2026'da yaşanabilecek arz kısıtlaması, tüketicilerin daha pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Özellikle orta ve alt segment GPU'lar için bu etki daha belirgin olacak gibi görünmektedir. Nvidia'nın stratejik kararı, kısa vadede şirketin karlılığını artırabilse de, uzun vadede tüketici memnuniyeti ve pazar dinamikleri açısından sorunlar yaratabilir.

Sonuç olarak, Nvidia'nın 2026'da GPU üretiminde yapacağı kesinti, teknoloji pazarında önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bellek kıtlığı ve artan maliyetler, şirketin bu kararı almaya itmişse de, tüketiciler bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Özellikle orta segment GPU'lar için arz azalacak ve fiyatlar artacak gibi görünmektedir. Nvidia'nın bu stratejisinin pazarda nasıl bir etki yaratacağı, önümüzdeki aylar içinde daha net biçimde ortaya çıkacaktır.