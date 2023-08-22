Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 Genel Seçimleri öncesinde söz verdiği öğrencilere; Vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet imkanı için gerekli adımlarının atıldığının müjdesini verdi. Halihazırda telefon ve bilgisayara ihtiyacı olan öğrenciler, vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağını sorgularken, konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Buna göre vergisiz telefon satışı hangi markalarda geçerli olacak? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmeleri

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Seçimden önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını ifade etti.

VERGİSİZ TELEFON HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve seçim beyannamesinde yer verilen, üniversite öğrencilerine bir defa geçerli olmak üzere vergisiz bilgisayar ve telefon satışıyla ilgili düzenlemede sona gelindi.

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları, marka ve modelleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciye vergisiz telefon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hangi markalarda geçerli olacağı belli olacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.