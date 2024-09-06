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Bilim-Teknoloji

Okula dönüş alışverişlerinde yoğun ilgi devam ediyor!

Okula dönüş heyecanı yaklaşırken, idefix %50'ye varan indirimlerle ebeveynlere ve öğrencilere kolaylık sağlıyor.

6 Eylül 2024 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Okula dönüş alışverişlerinde yoğun ilgi devam ediyor!
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Uzun bir yaz tatili bitti. idefix, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, okula dönüş heyecanının arttığını belirtti. Uzun bir aradan sonra okullarına dönecek olan çocuklar, arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşayacaklar. Ebeveynler ise, çocuklarının bu dönemi en iyi şekilde karşılamaları için okul alışverişine şimdiden başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 'Okula Dönüş' dönemi, yoğun alışveriş hareketliliğiyle dikkat çekiyor.

idefix, okula dönüş döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Tatil sonrası eve dönüş telaşı ve alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı bu dönemde, sunduğu avantajlı kampanyalarla öne çıkıyor. Okula dönüş hazırlıkları için gereken tüm ürünleri bir arada sunan idefix, uygun fiyatları ve hızlı teslimat seçenekleriyle evdeki ihtiyaçların zamanında karşılanmasını sağlıyor. Kampanya süresince ebeveynler ve öğrenciler; kırtasiyeden elektroniğe, süpermarketten ev ve yaşam ürünlerine, kozmetikten petshop kategorisine kadar pek çok ürüne ulaşabilecekler.

idefix'in tüm ihtiyaçları ve her detayı düşünerek hazırladığı kampanya, 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, avantajlardan yararlanmak isteyen herkes idefix.com'daki fırsatlara ulaşabilir. Kampanya süresince, tüm müşterilere %50'ye varan indirimler ve Worldcard ile 8 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor.

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