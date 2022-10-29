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Bilim-Teknoloji

Olpak'tan ''Togg'' değerlendirmesi: bu süreci gerçekten yakaladık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık.' dedi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Olpak'tan ''Togg'' değerlendirmesi: bu süreci gerçekten yakaladık
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Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, böylesi bir projeye ve tarihe tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Togg'un Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğunu ifade eden Olpak, "Klasik otomobillerle ilgili süreci hepimiz biliyoruz. Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık."değerlendirmesinde bulundu.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın, "Togg'u lütfen elektrikli otomobil olarak ifade etmeyin, bu bir mobilite ekosistemdir." dediğini aktaran Olpak, "Yani içerisinde mobilitenin, teknolojinin her yönüyle olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu anlamda heyecan verici. Elbette böyle bir araçta teknik özellikler, albeni, görselliği ve fiyatını bekleriz. Görselliği ve albenisinde gerçekten tam not alıyor, yapanların, buraya kadar getirenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

Togg'un teknolojisiyle de tam not aldığını ifade eden Olpak, Togg'un fiyat konusunda da rekabetçi olacağına işaret etti.

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Sizden yurt dışında distribütörlük talep eden oldu mu?" sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle yetkililer pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade ediyor. Önce Türk halkının ihtiyacı karşılanacak, ondan sonra ihracatı olacak. Sabri Ülker'in güzel bir ifadesi var, bir yerin açılışına gittiği zaman 'Yeriniz size dar olsun.' dermiş. Dua anlamında, büyüsün taşsın anlamında. Ben de bu ifadeyi Gemlik Kampüsü için kullanmak istiyorum. İnşallah, bu kampüs de katlanarak büyüyecek."

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