Ölüm kapsülünün reklamını böyle yaptılar: Boğulma hissi vermiyor

star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:16

Avrupa ülkesi İsviçre'de, 'ötanazi' yasal bir hak olarak kullanılıyor. Ölmek isteyen hastalar, gönüllü başvuruda bulunarak bu uygulama kapsamında öldürülebiliyor.



Ülkede ötanazi için başvuranların sayısı da oldukça fazla. 2020 yılında 1.300 kişinin, ötanazi için başvurduğu belirtiliyor.

ÖTANAZİ İÇİN ÖLÜM KAPSÜLÜ

Ötanazi için farklı uygulama söz konusu olsa da, bir şirket bu uygulama için bir kapsül geliştirdi. Ötanazi için kullanılması amaçlanan bir kapsülün İsviçre'de yasal bir incelemeden başarıyla geçtiği ve gelecek yıl ülkede çalışmaya hazır olması planlandığı bildirildi.

'Sarco' adı verilen kapsülünün geliştiricisi Dr. Philip Nitschke, makineyi 'uyuşturucu kullanmadan hızlı ve huzurlu bir ölüm.' şeklinde tanıttı.

Kapsülün iç bölmesi nitrojenle doluyor, böylece içerideki oksijen konsantrasyonunu hızla düşürüyor ve içindeki kişiyi hipoksi ve hipokapni yoluyla öldürüyor.

Nitschke, Cumartesi günü SwissInfo web sitesine verdiği röportajda, Sarco kullanıcısının "biraz şaşkınlık hissedeceğini ve bilincini kaybetmeden önce biraz öforik (coşkulu-iyi)) hissedebileceğini" söyledi. Ayrıca, bu yöntemle ölümün 30 saniye içinde gerçekleştiğini belirten Nitschke, 'Panik yok, boğulma hissi yok." diyor.

Avustralyalı doktor, makinenin içeriden etkinleştirildiğini ve kapsüldeki kişinin yardıma ihtiyaç duymadan kendini hazır hissettiğinde bir düğmeye basabileceğini söyledi. Portatif kapsül ve hastanın istediği herhangi bir yere taşınabilir.

Teknolojinin geçen yıl başlayan yasal incelemesi tamamlandı ve Nitschke, sonuçtan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Sarco kapsülünün üçüncü prototipi şu anda Hollanda'da 3D yazıcı ile hazırlanıyor ve 2022'de İsviçre'de kullanıma hazır olması planlanıyor.

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