OneWeb'in ilk uyduları uzaya fırlatıldı

Dünyanın her köşesinde internet erişimi sağlanması için başlatılan, Airbus, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm ve SoftBank'ın 1,7 milyar dolar yatırım yaptığı OneWeb'in ilk uyduları bu gece (00:32 TSİ) Fransız Guyanası'nın Kourou şehrinde bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın roket üssünden fırlatıldı.

Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında, Fransa'ya bağlı denizaşırı bir il olan Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden Rus Soyuz-ST-B taşıyıcı roketi ile 6 prototip uydu yörüngesine başarıyla yörüngesine gönderildi.

OneWeb uydu projesi dahilinde 125 kilogram ağırlığında yaklaşık 600 uydu dünyadan bin 200 kilometre uzaklıkta bir yörüngeye yerleştirilecek. Her uydu, yüksek verimlilikteki Ku-bant yükünü kullanarak evlere ve mobil platformlara İnternet erişimi sağlamak için, saniyede en az 8 gigabit veri sağlayacak.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, OneWeb Genel Başkanı Greg Wyler'i yörüngeye altı uydunun başarılı bir şekilde teslim edilmesinden dolayı kutladı.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre, uyduların başlangıçta uydular arası bağlantılara sahip olmaları planlanıyordu, ancak Temmuz 2018'de OneWeb, bunları yasal nedenlerle uygulamaya koymamaya karar verdi ve bunların her birini 4 bin kilometreye kadar olan uydulara bağlayabilen dünya çapında 40'tan fazla ağ geçidi uydusu ile değiştirdi.

Yaklaşık 600 küçük Ku-band uydu takımını bir araya getirmeyi planlayan OneWeb, tüm gezegene uzaydan gelen Internet erişimine izin vermeyi amaçlıyor. Ancak bu fikrinin uzay enkazını daha da kötüleştirebileceği bir gerçeği var. Bu konu hakkında OneWeb, "Uzay enkazının sayısını sınırlamak için iki önleyici tedbir içeren Kurumlararası Uzay Enkazı Komitesi (IADC) tarafından kabul edilen tedbirlere saygı göstermeyi taahhüt ettik. Bu çerçevede uyduların ömrünü tamamlamasının ardından, uydularımızda atmosfere geri girmesini sağlayacak kadar bir yakıt bıraktık. Bu sayede uydular görevini tamamladıktan sonra atmosferimizde uzay enkazı (uzay çöpü) olarak kalmayacak, atmosfere tekrar girerek yanarak yok olacak." denildi.