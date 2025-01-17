İSTANBUL 10°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2025 Cuma / 18 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5694
  • EURO
    36,6046
  • ALTIN
    3095.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Onkolojide 3T Yarışması ile kanser tedavisinde yeni çözümleri keşfetme zamanı
Bilim-Teknoloji

Onkolojide 3T Yarışması ile kanser tedavisinde yeni çözümleri keşfetme zamanı

CANSAĞLIĞI Vakfı'nın yürütücüsü olduğu “Onkolojide 3T Yarışması”, onkoloji alanında bireyselleştirilmiş (personalised) ve hassas (precision) tedavi teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenleniyor.

HABER MERKEZİ 17 Ocak 2025 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Onkolojide 3T Yarışması ile kanser tedavisinde yeni çözümleri keşfetme zamanı
ABONE OL

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamında, onkoloji alanında çığır açacak olan bu yarışma, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi modern teknolojilerin sunduğu fırsatları kullanarak onkolojik problemlere yönelik etkin ve inovatif çözümler üretmek isteyen katılımcıları bekliyor. Bu yılki tedavi hedefi "Akciğer Kanseri" olarak belirlenen yarışmada adaylardan; Genetik ve Epigenetik Yaklaşımlar: CRISPR ve benzeri gen düzenleme teknolojileri ile epigenetik düzenleme yaklaşımları, Hücresel ve Moleküler Tedaviler: İmmünoterapi, akıllı ilaçlar, tümör hedefli antikorlar, CAR-T hücre tedavileri ve transgenik Doğal Öldürücü (NK) hücreler gibi ileri moleküler tedaviler, Yapay Zeka Destekli İlaç Geliştirme Çözümleri: Yapay zeka uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş ve kansere spesifik hedeflerin tespiti, biyobelirteç tabanlı ilaç geliştirme süreçleri ve Terapötik Kanser Aşı Teknolojileri: RNA ve DNA bazlı tedavi yöntemleri ile yeni nesil kanser aşı teknolojileri alanlarında çalışmalar bekleniyor.

"Onkolojide 3T Yarışması" ile Kanser Tedavisinde Yeni Bir Çağ Başlıyor

"Onkolojide 3T Yarışması", geleceğin tedavi teknolojilerini bugünden şekillendirmek için bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirecek. Özellikle akciğer kanseri gibi hayati önem taşıyan bir alanda, yaratıcı çözümler ve yenilikçi fikirlerle fark yaratmayı amaçlayan yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım üyesi olarak katılabilecek. Doktora mezunları ise yalnızca takım danışmanı olarak projelerde yer alabilecek. Dereceye girenler toplamda 600 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Son katılım tarihi 20 Şubat 2025 olan yarışmaya başvurular mth.tc/Onkolojide3T internet adresi üzerinden yapılacak.

  • Onkoloji 3T Yarışması
  • Bireyselleştirilmiş Tedavi
  • Hassas Teknolojiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.