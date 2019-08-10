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Online İşlemler uygulaması ile ayrıcalıkların tadını çıkarın!

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz Türk Telekom Online İşlemler uygulamamız; yeni fonksiyonları, dijital kanala özel fırsatları, yenilenen kullanıcı dostu arayüzü ve basitleşen kullanıcı girişi ile Türk Telekom'un en çok ziyaret edilen kanalı konumunda bulunmaktadır.

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Mobil, Evde İnternet ve Ev Telefonu işlemlerini tek uygulamada gerçekleştirebilme imkanı sunan Online İşlemler uygulamamız, içinde barındırdığı Lira Yükleme, Fatura Ödeme ve Paket satın alma gibi 100'den fazla işlem çeşidi ile müşterilerimize hizmet veriyor. Bugüne kadar toplamda 30 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşan uygulamamız, katıldığı uluslararası yarışmalarda da şimdiye kadar 10’dan fazla ödüle layık görüldü.
 
Gelişen teknoloji ile birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere hızlı bir şekilde adapte olan Türk Telekom Online İşlemler uygulamamız, sektöründe öncü olarak Siri ile Lira Gönderme, Yüz Tanıma Teknolojisi gibi yenilikleri kullanıcılarının hizmetine sunarak IOS platformunda 4,6 beğeni puanı ile Türkiye'deki telekomünikasyon sektöründe en çok beğenilen uygulama oldu.
 
 

Siz de Online İşlemler uygulamasına gelin ayrıcalıkların tadını çıkarın!

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