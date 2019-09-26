Organ üretimi başarılı oldu
Çin dünyanın ilk insan - maymun kimerasını oluşturdu. Organ nakilleri için hayvanları kullanarak organ üretmek isteyen araştırmacılar, söz konusu kimeranın önemli bir adım olduğunu belirtiyor.
Ekip her türden dokuyu ortaya çıkarma imkanı bulunan insan kök hücrelerini bir maymun embriyosuna enjekte ettiklerini açıkladı. Deneyler embriyo doğacak kadar büyümeden önce durduruldu. Çalışma kapsamında embriyo, organ büyümesini kontrol eden genleri devre dışı bırakmak için genetik olarak değiştirildi.
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