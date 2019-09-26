Organ üretimi başarılı oldu

Ekip her türden dokuyu ortaya çıkarma imkanı bulunan insan kök hücrelerini bir maymun embriyosuna enjekte ettiklerini açıkladı. Deneyler embriyo doğacak kadar büyümeden önce durduruldu. Çalışma kapsamında embriyo, organ büyümesini kontrol eden genleri devre dışı bırakmak için genetik olarak değiştirildi.