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Bilim-Teknoloji

Orman yangınlarını erken tespit eden radar geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), orman yangınlarına yönelik termal radar geliştirdi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Orman yangınlarını erken tespit eden radar geliştirildi
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BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, yerli imkanlarla geliştirilen radar, orman yangınlarının erken tespitini sağlayarak zaman kaybetmeden müdahale edilerek büyümesini önlemede kullanılabilecek.

"DeepWatcher Termal Radarı", BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan'ın yürütücüsü olduğu projeyle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirildi. Bu yeni teknolojinin seri üretimi Canvoate Group tarafından yapıldı.

Yapay zeka, derin öğrenme ve gelişmiş görüntü analizi kullanarak orman yangınlarının erken tespitini sağlayan sistem, ilk müdahale süresini kısaltarak yangınların büyümesini önleyebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilen DeepWatcher Termal Radarı, ormanları gözetleme görevini üstlenecek.

Geliştirilen sistem, hem kızılötesi ışınlar hem de gündüz kamerasıyla orman yangınlarının çıkış anında tespit edilmesini sağlayacak.

Yangın tespiti gerçekleştirdiği anda alarm üreterek, yangının konum bilgisini söndürme ekiplerine iletilebilme özelliğine de sahip sistem sayesinde ekipler doğru konuma zaman kaybetmeden yönlendirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haydar Özkan, orman yangınları sonucunda birçok canlının ve yeşil alanın zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz termal radar, orman yangınlarını kontrol altına almayı kolaylaştıracak. Bu sayede habitatın göreceği zarar ile can ve mal kayıpları da en aza indirgenebilecektir. BTÜ'nün Canvoate Group ile işbirliği neticesinde iki yıla yakın bir sürede geliştirdiğimiz radar sayesinde, orman yangınlarına daha erken ve etkili müdahale edilebilecek. İlk müdahale zamanının kısalmasının doğal sonucu olarak yangınla mücadelenin etkinliği artacak ve yangının kontrol altına alınma süresi de kısalacak. Termal radarının yaygın kullanımı ile artık ormanlarımız daha güvende olacak."

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