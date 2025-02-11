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Bilim-Teknoloji

Ortadoğu ile Anadolu kopuyor! Türkiye'nin altında devasa yarık keşfedildi

Türkiye'nin altında tam 1.500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfedildi. Yarık, Türkiye'nin Güneydoğusundan Batı İran'a kadar uzanıyor. Araştırmaya göre, yarık Türkiye'ye yaklaştıkça sığlaşıyor.

Akşam Gazetesi11 Şubat 2025 Salı 09:15 - Güncelleme:
Ortadoğu ile Anadolu kopuyor! Türkiye'nin altında devasa yarık keşfedildi
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Alman üniversitesi, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran'a kadar uzanan, tam 1.500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti. Dr. Renas Koshnaw, Avrasya ile Arap yarımadasının 'takvim yaprağının kopması gibi' ayrıştığına dikkat çekti. Uzmanlar, büyük deprem uyarısı yaptı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran'a kadar uzanan, 1.500 km uzunluğunda devasa bir yarık keşfedildi. Araştırmaya göre, yarık Türkiye'ye yaklaştıkça sığlaşıyor. Göttingen Üniversitesi'nden Dr. Renas Koshnaw, levhayı takvim yaprağına benzeterek yavaş ama kararlı bir şekilde dağıldığını söyledi.

Konuya ilgili yer bilimci Prof. Naci Görür, Bitlis-Zagros fay hattına dikkat çekmiş, "Buradaki levha hareketleri büyük depremlerin tetikleyicisi olabilir" demişti. Görür, Bitlis- Zagros fay hattının özellikle Diyarbakır'da büyük bir depreme yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

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