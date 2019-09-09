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'Örümcek Drone' mühimmat değil ağ fırlatıyor

Çin'in devlete bağlı Havacılık-Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi, alçaktan uçan küçük hava araçlarını 'ağ atarak' avlayan İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirdi.

  • star.com.tr
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Çin Merkez Televizyonu'unda (CCTV) yer alan habere göre, Havacılık-Uzay Bilim ve Endüstri Şirketine bağı bir araştırma merkezinde geliştirilen hexacopter İHA, düşman veya yasa dışı uçurulan İHA'ları 16 metrekarelik bir ağ fırlatarak yakalıyor.
 
 
Paylaşılan görüntülerde ağa yakalanan düşman İHA, güç kaybederek yere düşüyor.
 
Haberde geliştirilen İHA'nın ayrıca, Çin'in küçük ve alçak uçan hedeflere karşı müdahale sisteminin bir parçası olacağı, kara tabanlı roketatar ve radarlarla birlikte çalışabileceği belirtildi.
 
Konuya ilişkin Global Times'a açıklamalarda bulunan Çinli uzmanlar, İHA'ların daha popüler ve yaygın hale geldikçe, daha fazla güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. 2018’de Venezela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun konuşma yaptığı sırada İHA'larla düzenelen suikast girişimine uğramasına da değinen uzmanlar, avcı İHA ve tespit cihazlarının bu tür tehditleri azaltabileceğini belirtti.
 
ABD'DE 2016'DA GELİŞTİRMİŞTİ
 
Amerikan medya kuruluşu Popular Mechanics, 2016 yılında İHA alanında faaliyet gösteren ABD'li Airspace Systems şirketi, şirketinin düşman İHA'larını ağla avlayan bir İHA geliştirdiğini ileri sürmüştü.
 
 
 

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