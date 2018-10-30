iOS 12.1 güncellemesi yarın New York’ta düzenlenecek olan etkinlikten hemen sonra yayınlanacak

Apple’a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, iOS 12.1 güncellemesi yarın New York’ta düzenlenecek olan etkinlikten hemen sonra yayınlanacağı belirtildi.

Yeni güncelleme ile birlikte Apple, iOS kullanıcılarına birçok dikkat çekici özelliği kullanıma sunacak. Bu özelliklerden ilk olacak olan eSIM özelliği sonunda iOS 12.1 destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak.

Bu özellik sayesinde Apple, sanal sim kart desteği sayesinde telefonlarını çift SIM kart desteği sunabiliyor. Henüz bu özelliğin ne zaman ülkemizde kullanıma sunulacağı bilinmese de, yeni özellik birçok iPhone kullanıcısının işine yarayacak.

iOS 12. 1 çıkış tarihi

Yeni güncellemeyle birlikte sunulacak olan bir yenilik ise portre modunda yapılacak. Bilindiniz üzere, Geçtiğimiz günlerde resmi tanıtımı yapılan iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde, alan derinliği için özel bir kontrol mekanizması duyurulmuştu. Söz konusu bu özellik ise çekilen fotoğraf sonrasında, derinliğin değiştirilebilmesini olanak sağlıyor.

Apple ise, iOS 12.1 sürümünde bu özelliği biraz daha geliştirip, fotoğraf çekimi sırasında derinlik etkisinin değiştirilebilmesini sağlamayı planlıyor.

iOS 12.1 çıkış tarihi

Bunların haricinden dikkat çeken bir diğer yenilikse, 32 kişiye kadar artırılabilen Grup FaceTime olarak karşımıza çıkıyor. Grup FaceTime ile aynı anda 32 kişinin sesli ve görüntülü olarak bir arada görüşmesi mümkün olacak. Bu ekranda konuşan kişinin görüntüsü daha öne çıkarken diğerleri küçülecek. Üstüne tıkladığınız kişinin de büyümesi sağlanıyor.

Yine bu özellik sırasında filtreler, Animoji ve Memoji için destek geliyor. iPhone, iPad ve Mac ile Grup FaceTime kullanımının mümkün olacağını da belirtelim.

iOS 12.1 hangi cihazlara gelecek?

Şu anlık test sürecinde olan iOS 12.1 sürümünü destekleyen cihazlar şu şekilde;

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X

(ShiftdeIete)