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Bilim-Teknoloji

Otomobil devi 2.2 milyon aracı geri çağırdı

Tesla, ikaz lambalarındaki yazı boyutunun çok küçük olması nedeniyle 2.2 milyon aracını geri çağırıyor.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
Otomobil devi 2.2 milyon aracı geri çağırdı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla'nın 2.2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. NHTSA tarafından yapılan açıklamada "Daha küçük yazı boyutuna sahip ikaz ışıkları, panelde bulunan güvenlik bilgilerinin okunmasını daha da zorlaştırarak kaza riskini arttırabilir" ifadeleri kullanıldı.

Bu sorundan kaynaklanan herhangi bir kaza ya da yaralanmadan haberdar olmadıklarını açıklayan Tesla, sorunun müşterilerin Tesla servisine gelmeden bir yazılım ile güncellenerek giderilebileceğini açıkladı.

2 MİLYONDAN FAZLA ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Geri çağrılacak araçlar arasında Model X, Model Y SUV, Model S ve 2017-2023 Model 3 bulunuyor.

Tesla Aralık ayında da otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.

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