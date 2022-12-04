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Bilim-Teknoloji

Otomobil devi duyurdu: 400 binden fazla araç için çağrı yaptılar

Ünlü elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 'Model 3' ve 'Model Y' marka araçlarını geri çağırdı. Tesla sıkıntının stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle olduğunu bildirdi.

AA4 Aralık 2022 Pazar 18:42 - Güncelleme:
Otomobil devi duyurdu: 400 binden fazla araç için çağrı yaptılar
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığı, bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceği belirtildi.

Açıklamada, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirketin araçları geri çağırdığı ve yazılımı güncelleyeceği kaydedildi.

ÇİN'DE SATILAN 67 BİN 698 OTOMOBİLİ DAHA ÇAĞIRMIŞTI

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtmişti.

Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği bildirmişti.

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