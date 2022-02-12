Otomobil severleri heyecanlandıran haber! Yeni 'sıralı altı silindir' motor için tarih verildi

star.com.tr 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:38

Otomotiv alanına odaklanan Autoblog sitesinde yer alan bir makalede, Stellantis'in yeni 'sıralı altı silindir' motorunun tanıtılacağı tarih hakkında çarpıcı detaylara yer verildi.

Yeni turboşarjlı sıralı motorun, Chrysler marka araçlarda kullanılan 5.7 litrelik Hemi V8 motorların yerini alması bekleniyor. Stellantis'in yeni 'sıralı altı silindir' motorunun ilk olarak Jeep'in yeniden tasarlanan Grand Cherokee'si ve yeni Wagoneer modelleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Makalede, otomobil meraklılarının sabırsızlıkla beklediği yeni motor için geri sayımın başladığını belirtilirken, Jeep marka şefi Jim Morrison'un yeni motor için Nisan ayını işaret ettiği ifade edildi.

Autoblog editörünün yeni motorla ilgili sorusu üzerine Morrison, "New York'a geliyor musunuz?" diye cevap verdi.

Yeni motorla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçınan Morrison, Nisan ayında yapılması planlanan New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yükseltilmiş Hemi V8'lerin tanıtılabileceğini ima etti.

Üretici firmadan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen yeni motorun, üç litre hacme sahip iki adet turboşarj motoruyla neredeyse 400 beygir gücüne ulaşması bekleniyor.

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