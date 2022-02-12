İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Otomobil severleri heyecanlandıran haber! Yeni 'sıralı altı silindir' motor için tarih verildi
Bilim-Teknoloji

Otomobil severleri heyecanlandıran haber! Yeni 'sıralı altı silindir' motor için tarih verildi

Hollanda otomotiv devi Stellantis'in, Hemi V8'lerini güncellemek için ‘sıralı altı silindir' motorlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Peki, patentleri dahi alınmış olan bu motorları sokaklarda ne zaman görmeye başlayacağız?

star.com.tr12 Şubat 2022 Cumartesi 12:38 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:38
ABONE OL

Otomotiv alanına odaklanan Autoblog sitesinde yer alan bir makalede, Stellantis'in yeni 'sıralı altı silindir' motorunun tanıtılacağı tarih hakkında çarpıcı detaylara yer verildi.

Yeni turboşarjlı sıralı motorun, Chrysler marka araçlarda kullanılan 5.7 litrelik Hemi V8 motorların yerini alması bekleniyor. Stellantis'in yeni 'sıralı altı silindir' motorunun ilk olarak Jeep'in yeniden tasarlanan Grand Cherokee'si ve yeni Wagoneer modelleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Makalede, otomobil meraklılarının sabırsızlıkla beklediği yeni motor için geri sayımın başladığını belirtilirken, Jeep marka şefi Jim Morrison'un yeni motor için Nisan ayını işaret ettiği ifade edildi.

Autoblog editörünün yeni motorla ilgili sorusu üzerine Morrison, "New York'a geliyor musunuz?" diye cevap verdi.

Yeni motorla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçınan Morrison, Nisan ayında yapılması planlanan New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yükseltilmiş Hemi V8'lerin tanıtılabileceğini ima etti.

Üretici firmadan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen yeni motorun, üç litre hacme sahip iki adet turboşarj motoruyla neredeyse 400 beygir gücüne ulaşması bekleniyor.

star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.