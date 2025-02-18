Otonom araçlarda sınırları zorlayan yarışlar başlıyor!

Otonom araç teknolojileri alanında, özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya yönelik gençleri teşvik etmek için BİLİŞİM VADİSİ ve TÜBİTAK yürütücülüğünde, geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması başvuru almaya devam ediyor.

Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için ter dökecek. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak olacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda "Özgün Araç Kategorisinde" dereceye giren birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL ödül verilecek. "Hazır Araç Kategorisinde" birinci 200 bin TL, ikinci 175 bin TL, üçüncü ise 150 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak.