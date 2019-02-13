Öz sermaye ile kurulan HAVELSAN, simülatör alanında dünyadaki en büyük 5 firma arasında yer aldı

TM Dijital Haber Merkezi

Hem yurt içinde hem de yurt dışında askerî, kamu ve özel sektör için özgün sistemler geliştiren, günümüzün en son teknolojileri ile akıllı çözümler sunan ve milletin öz sermayesiyle 1982 yılında kurulmuş olan HAVELSAN, simülatör alanında dünyadaki en büyük 5 firma arasında yer aldı.

TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın sorularını yanıtlayan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Bizim simülatörlerimiz hem kalite hem performans hem de fiyat olarak rakiplerimizden daha iyi durumdadır. Bu kalitenin göstergesi olarak da yurt dışında Güney Kore’den Katar’a kadar çok sayıda ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Bunu başarabilmiş vaziyetteyiz ve bunu daha fazla geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN’ın Türkiye’de yazılım temelli teknoloji çözümlerini hem askerî hem de sivil alanda geliştirmekte olduğunu anlatan Atalay, “Daha doğrusu artık askeri ve sivil teknolojiler iç içe geçmiş vaziyette ama son zamanlarda özellikle teknolojinin akıllı sistemler boyutu öne çıkmaya başladı.” dedi.

Bunları yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve bunların güvenliğini sağlamak üzere siber güvenlik ve 5G gibi yeni nesil haberleşme sistemleri olarak sıralayan Atalay, “Bunlar bizim son zamanlarda üzerinde odaklandığımız teknolojik yeniliklerdir. Bu teknolojiler ile ilgili şirketimiz içerisinde özel gruplar kurduk, bünyemize yetenekli arkadaşlar kattık ve katmaya da devam ediyoruz.” diye konuştu.

“YABANCI FİRMALARIN ALTYAPILARINI KULLANMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIZ”

Küresel bazda bir teknoloji yarışı olduğunu ve Türkiye’nin de bu yarışı kaçırmadığını anlatan HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, “Şu anda biz ülke olarak bu yarışta herkesin olduğu yerdeyiz, kimse bizden iyi veya biz geride değiliz. Biz HAVELSAN olarak yarışı başından yakalamış durumdayız. Ülkemizi bu teknoloji yarışında geri bırakmayacağız ve belli alanlarda da öncülüğü yapıyor olacağız.” dedi.

Özellikle yapay zeka ve büyük veri analizi konusunda önemli çalışmaları olduğunu belirterek bu çalışmaları ürünleşme aşamasına getirdiklerini anlatan Atalay, “Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklikte sadece uygulama geliştirmek ya da uygulama yazmak değil, onun altyapısı olan ‘framework’ dediğimiz ana yapıyı oluşturmak üzere çok önemli bir aşamaya geldik. Bu çalışmaların ardından artık ülkemizdeki uygulama geliştiricilerimiz yabancı firmaların altyapıları üzerinde uygulama geliştirmek zorunda kalmayacak, kendi yerli ve milli ‘framework’ümüz üzerinden uygulamalarını geliştirecekler.” ifadelerini kullandı.

“YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER OLMAZSA OLMAZ”

Siber güvenliğin kendileri için çok önemli olduğunu ve artık her yerde bilişim teknolojilerinin kullanılmakta olduğunu anlatan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Bütün sistemler bir internet ağına bağlı vaziyette. Böyle olunca ister askerî ister sivil sistemler olsun, tehdit ve tehlikelere açık durumda kalıyorlar. Bunların güvenliğini sağlamak çok önemli ve bu güvenliğin sağlanmasında da yerli ve milli çözümler olmazsa olmaz diyoruz.” sözlerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, bir misyon şirketi olarak yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi konusunda hem kendilerini hem de oluşturdukları ekosistem vasıtasıyla piyasada bu işlerle uğraşan irili ufaklı firmaları gerek bünyelerine katarak gerekse iş ortaklıkları yürüterek Türkiye’nin siber güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

“PİLOT EĞİTİMLERİNDE SİMÜLATÖR KULLANIMI HIZLA YAYILIYOR”

HAVELSAN’ın milli ATAK helikopterindeki katkısıyla ilgili konuşan Atalay, “Biz helikopterin simülatör tarafını yapıyoruz. Havacılık alanında simülatörler çok önemlidir. Simülatörler hem eğitim sırasında sağladıkları maliyet avantajıyla hem yakıt ve enerji alanında çevreye yaptıkları katkıyla hem de normal bir uçakta ya da helikopterde yapamayacağımız türden riskli denemeleri yapabilme açısından çok önemlidir. Artık tüm dünyada pilot eğitimlerinde simülatör kullanımı hızla yayılıyor.” diye konuştu.

Simülatörün bir bakıma motorsuz ve kanatsız uçak demek olduğunu anlatan Atalay, “Yani motor ve kanat dışında olması gereken tüm teknoloji ve yazılım sistemleri simülatörlerimizde mevcuttur. Bu açıdan biz simülatör yapmakla bir nevi uçak yapıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda geliştirdiğimiz yetenek ve birikimi şimdi Milli Muharip Uçak projesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile birlikte ortaya koymaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAVELSAN’ın Türk Hava Yolları’na yönelik katkılarından bahseden Atalay, “Çok şükür Türk Hava Yolları’na bir adet yerli simülatör teslim ettik. Şu anda pilotlarımız onda eğitim görüyor. Beş adet simülatörün daha siparişini aldık, onların da üretimine başladık. İnşallah yakın zamanda onları da teslim edeceğiz.” dedi.

2017 yılında uzaya gönderilen HAVELSAT uydusuyla ilgili açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Altı aylık ömrü olan ve küp uydu diye ifade edilen bir test uydusuydu. Biz o uydudaki iki önemli testi gerçekleştirdik. Birincisi, ‘Uzaya bir uydu gönderebiliriz’di, ki bunu İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdik. İkincisi ise o uydunun üzerinde özel bir yazılım, haberleşme yazılımı test ettik. Uyduda gerçekleştirdiğimiz bütün testler başarılı oldu ve uydu misyonunu tamamladı.” diye konuştu.

HAVELSAN’ın sıfırdan bir uydu üretme gibi planı olmadığını, ancak geliştirilecek yerli uyduların içerisindeki bazı fonksiyonlara ve yeteneklere talip olduklarını anlatan Atalay, “Yapılmakta olan uydulara yetenek kazandırma kabiliyetimiz var. Bu konu ile ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.