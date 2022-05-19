İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2022 Perşembe / 18 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8945
  • EURO
    16,8042
  • ALTIN
    939.255
  • BIST100
    2393.61
Bilim-Teknoloji

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi yarın suyla buluşacak

Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılacağı törenle Pakistan'da denize indirilecek.

AA19 Mayıs 2022 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı 4 adet MİLGEM korvet gemisinin Pakistan'a ihracı planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayisinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına aynı anda devam ediliyor.

Projenin üçüncü gemisi yarın Pakistan'ın Karaçi kentinde Milli Savunma Bakanı Akar ve Pakistanlı üst düzey yetkililerin katılacağı törenle denize indirilecek.

Projenin ilk gemisi Babur, 15 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda katıldığı törenle denize indirilmişti.

  • Pakistan MİLGEM Projesi
  • Hulusi Akar
  • MİLGEM korvet gemisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.