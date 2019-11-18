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Pakistan nükleer kapasiteli, karadan karaya Shaheen-I balistik füzesini test etti

Hindistan’ın yaptığı denemeden birkaç gün sonra Pakistan da nükleer kapasiteli, karadan karaya Shaheen-I balistik füzesini test etti. Yapılan açıklamada füze testinin ‘inandırıcı asgari caydırıcılığı’ garanti altına almak adına gerçekleştirildiği bildirildi.

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Pakistan ordusu, Stratejik Kuvvetler Komutanlığı’nın (ASFC) tarafından yapılan denemede, karadan karaya Shaheen-I balistik füzesinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, testin ‘inandırıcı asgari caydırıcılığı’ garanti altına almak adına gerçekleştirildiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, katı yakıtla çalışan kısa menzilli bir füze olan Shaheen-I’in 650 kilometre menzile ulaştığı belirtiliyor. Füze, 2003 yılından beri ordu envanterinde bulunuyor. Füze, konvansiyonel ya da nükleer başlık taşıyabiliyor.
 
Pakistan’ın bölgedeki ‘rakibi’ Hindistan da cumartesi gecesi orta menzilli Agni-II balistik füzesini test etmişti. Agni-II’nin 2 bin kilometrelik bir mesafe kat edebildiği belirtiliyor.
 
Pakistan ve Hindistan arasında on yıllardır süren gerilim, şubat ayında Keşmir’de yaşanan saldırı ve Yeni Delhi’nin Keşmir’in özerkliğine son verme hamlesi nedeniyle yeniden yükselmişti.

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