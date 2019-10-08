16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,815
  • 6,3938
  • 279.962
  • 101541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Pakistan Rusya'dan, 62,46 milyon dolarlık güdümlü tanksavar füzesi satın aldı

Pakistan Ordusu, Rusya ile 2017-18 döneminde 62,46 milyon dolara anlaşılan, Kornet-E güdümlü tanksavar füzesinin (ATGM) 52 fırlatıcısı ve belirsiz sayıda füzesini teslim aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan Rusya'dan, tankların imhası amacıyla üretilen güdümlü füze sınıfında bir silah olan Kornet-E güdümlü tanksavar füzesini satın aldı.
 
Ülkenin Savunma Alımları Genel Müdürlüğü, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı'nın (MoDP) 2017-2018 yılında yapılan anlaşmaya binaen ülkeleri için hazırlanan Kornet-E güdümlü tanksavar füzelerini (ATGM) aldıklarını belirtti.
 
Kornet-E, küresel silah pazarında ABD’nin Javelin ve İsrail Spike’ı için bir rakip olarak görülüyor.  Kornet-E'nin menzili, 4 bin 500 metre ila 5 bin 500 metre arasında değişmektedir.
 
Rus silah ihracat ajansı Rosoboronexport tarafından sağlanan bilgilere göre, Kornet-E araca monteli / taşınabilir tanksavar güdümlü füze (ATGM) sistemi, patlayıcı reaktif zırh, tahkimatlar, helikopterler ve nokta tespiti ile donatılmış mevcut tankları vurmak için tasarlanmıştır.

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Azerbaycan Başbakanı istifa etti, yerine gelen isim belli oldu

Azerbaycan Başbakanı istifa etti, yerine gelen isim belli oldu

TSK ve MİT'den PKK'ya ağır darbe: 9'u etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'den PKK'ya ağır darbe: 9'u etkisiz hale getirildi

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Fenerbahçe'den Mesut Özil harekatı

Fenerbahçe'den Mesut Özil harekatı

Türkiye'den petrol üretiminde yeni hamle: Dışa bağımlılık azalacak

Türkiye'den petrol üretiminde yeni hamle: Dışa bağımlılık azalacak

Büyük talep var: Yemek için yurt dışından geliyorlar

Büyük talep var: Yemek için yurt dışından geliyorlar

Cansız bedeni 48 gün sonra bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Cansız bedeni 48 gün sonra bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Kral’ın koruması konuştuğu için öldü!

Kral’ın koruması konuştuğu için öldü!
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019