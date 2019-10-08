Pakistan Rusya'dan, tankların imhası amacıyla üretilen güdümlü füze sınıfında bir silah olan Kornet-E güdümlü tanksavar füzesini satın aldı.

Ülkenin Savunma Alımları Genel Müdürlüğü, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı'nın (MoDP) 2017-2018 yılında yapılan anlaşmaya binaen ülkeleri için hazırlanan Kornet-E güdümlü tanksavar füzelerini (ATGM) aldıklarını belirtti.

Kornet-E, küresel silah pazarında ABD’nin Javelin ve İsrail Spike’ı için bir rakip olarak görülüyor. Kornet-E'nin menzili, 4 bin 500 metre ila 5 bin 500 metre arasında değişmektedir.

Rus silah ihracat ajansı Rosoboronexport tarafından sağlanan bilgilere göre, Kornet-E araca monteli / taşınabilir tanksavar güdümlü füze (ATGM) sistemi, patlayıcı reaktif zırh, tahkimatlar, helikopterler ve nokta tespiti ile donatılmış mevcut tankları vurmak için tasarlanmıştır.