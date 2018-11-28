Pakistan'a satılan 30 Atak'ın üretimine başlandı
Geçtiğimiz aylarda Pakistan ile yapılan 1.5 milyar dolarlık 30 adetlik T129 ATAK taarruz helikopter satış anlaşması ile Türkiye tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatına imza atmıştı. Pakistan merkezli medya kuruluşu Quwa Group, T129 ATAK helikopterinin ilkinin üretimine başlandığını duyurdu.
- star.com.tr
Pakistan'a Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) toplam 30 adet T129 imal edecek. Üretimine başlanan ilk helikopterin teslimatı ise 2020'de yapılacak.
Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.
Testlerden başarıyla geçmişti
Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK Helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek gereksinimleri karşılamış olup, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini de bir kez daha ispat etti.
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