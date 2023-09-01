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Bilim-Teknoloji

Paris'te referandum sonucu sokaklarda yer alan elektrikli scooterlar kaldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan ayında yapılan referandum sonucu yasaklanan scooterların sonuncusu da Paris sokaklarından kaldırıldı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Paris'te referandum sonucu sokaklarda yer alan elektrikli scooterlar kaldırıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı 2 Nisan'da yasaklanmış ve kararın 1 Eylül'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Paris Belediyesi'nin scooter firmalarının Eylül ayının başına kadar zaman tanımasının ardından kentte bulunan 15 bin kadar scooterdan sonuncusu da sokaklardan kaldırıldı. Uzun süre tartışmaların hedefinde olan scooterların kaldırılmasıyla Paris, scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Scooterlar ilk olarak 2018 yılında Paris'te kullanıma başlanmıştı. Güvenlik gerekçeleriyle uzun süre tartışılan scooterların kullanımına ilişkin Nisan ayında yapılan referandumda Paris halkının yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını istemişti. Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklanmıştı. Referandumda yaklaşık 103 bin 84 kişi oy kullanmıştı.

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