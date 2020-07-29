PD-35'in testleri için tarih belli oldu

UEC-Aviadvigatel tasarımcısı Alexander Inozemtsev'i Rus Haber Ajansı'nda (TASS) düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yeni geliştirilen PD-35 motoruyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Inozemtsev, tam boyutlu motor uçuş testlerinin ne zaman başlayacağına dair soruya, 'Bugünün programına göre, 2025 yılında.' şeklinde yanıt verdi.
Daha önce motorun seri üretiminin 2028'de başlayabileceği belirtilmişti.
PD-35 motoru, Rus by-pass turbofan süper yüksek itiş gücüne sahip bir motor projesidir. PD-35 projesininin toplam yatırım maliyeti 180 milyar rubledir.
Motorun ana geliştiricisi UEC-Aviadvigatel, ana üreticisi ise UEC-Perm Motors JSC'dir. Motorun Rus-Çin CR929 uçağına ve Il-96-400M'ye monte edileceği belirtiliyor.