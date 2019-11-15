21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7648
  • 6,3557
  • 271.87
  • 104725
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Pentagon açıkladı: F-35’ler harbe hazır değil

Pentagon, F-35 savaş uçaklarının üç versiyonunun da harbe hazırlık seviyesini tamamlayamadığını, uçakların sık sık bakıma girdiğini ve bakımların normalden daha uzun sürdüğünü açıkladı. F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin şirketi ise, Pentagon’un bu açıklamasına katılmadığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Operasyonel Test Müdürü Robert Behler, F-35 savaş uçaklarının Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Donanma varyantlarının güvenilirlik veya bakım edilebilirlik ölçütünün hiçbirini karşılamadığını ve üç versiyonunun da “planlanandan daha sık” bozulduğunu söyledi.
 
Bloomberg’de yer alan habere göre, Robert Behler, “F-35 filosunun operasyonel uygunluğu hizmet beklentilerinin altında kalmaya devam ediyor. Kısacası, tüm değişkenler için, uçak planlanandan daha sık bozuluyor ve düzeltilmesi daha uzun sürüyor.” diye konuştu.
 
Lockheed Martin F-35 Program Yöneticisi Greg Ulmer ise, Behler’in sözlerine katılmayacağını söyledi. Ulmer, “Yeni üretilen uçakların güvenilirliği ve bakımı sürdürülebilirliği önemli ölçüde daha iyidir. Ancak bazı önemli konular olduğunu kabul ediyorum ve bu sorunların peşinden gidiyoruz.” açıklamasında bulundu.
 
Behler, F-35’lerin birkaç yıl nispeten istikrarlı kaldıktan sonra, birkaç temel uygunluk metriğinin yavaş iyileşme belirtileri gösterdiğini ifade etti.
 
Lockheed Martin ve Pentagon geçtiğimiz günlerde yaklaşık 500 adet F-35 için 34 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamışlardı.

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

"Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider"

'Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider'

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı
 

POPÜLER HABERLER

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

Trabzonspor gol atınca çılgınca dans etti

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

2019 futbolda veda yılı oldu

2019 futbolda veda yılı oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019