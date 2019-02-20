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Pentagon füze tehditlerini fırlatılmadan veya daha önce haberdar olmak için çare arıyor

ABD Savunma Bakanlığı, savunma ve uzay alanlarında faaliyet gösteren şirketleri düşman füzelerini hızlı bir şekilde hedef almak için uzaydaki algılayıcıların nasıl kullanılacağına dair fikir sunmaya davet etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Pentagon, düşman füzeleri hedefleme zaman çizelgesini kısaltmak için uzaydaki algılayıcıların nasıl kullanılacağını bulmak için yeni bir araştırma projesi başlatacağını duyurdu.
 
Pentagon'un balistik veya diğer füze tehditlerini fırlatılmadan veya fırlatılmadan önce haberdar olmak için araştırma ve prototip teknolojilerini incelemeye çağırdığı bu davet Trump hükumetinin Füze Savunma İnceleme Belgesi'ni açıkladıktan hemen sonra yapıldı.
 
Ofisten yapılan açıklamada, "Füze dağıtım sistemlerinin yol açtığı tehditlerin artmaya ve daha karmaşık şekilde büyümeye devam etmesi muhtemel" denildi. Devamında, “Düşman füze sistemleri daha mobil hale geliyor, hayatta kalabilirliği, güvenilirliği ve doğruluğu daha da yüksek teknolojiler üretiliyor." denildi.
 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, caydırıcılığın füze saldırılarını önlemek için tercih edilen bir strateji olduğuna inanıyor ancak caydırıcılık başarısız olduğunda mücadele etmek için daha geniş bir yaklaşımın gerekli olduğunu, ABD’nin düşman füzelerini fırlatılmadan önce bozmaya, parçalamaya veya imha etmeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Eğer rakiplerin füzeleri fırlatılmadan önce bulunabilirse, uçuşta ele alınması gereken hedef sayısı azaltabilir denildi.
 
Pentagon, güneş aktivitesi, radyasyon ortamı ve yörüngesel enkaz gibi olumsuz koşullarda bile çalışabilecek alan algılayıcıları geliştirmek istediğini söylüyor. Pentagon ayrıca bu uzay sensörlerinin özerk hedefleri tanımlayan veya bir hedefi tanımlayıp vurma süresini azaltan yapay zekaya bağlanmasını da istiyor.
 
Savunma ve uzay alanlarında faaliyet gösteren şirketler için zorluk, uzaydaki sensörlerden gelen bilgileri yerdeki veya denizdeki füze engelleyici bataryalara en az gecikmeyle nasıl iletileceğini ve işleneceğini bulmak.
 
Araştırma ve Mühendislik Ofisi'nin açtığı bu araştırma daveti, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurum olan DARPA'nın Blackjack projesi adı altında geliştirdiği ve hipersonik hızda hareket eden araçların tespit edilmesi ve izlenmesi için nasıl bir katman geliştirileceğini inceleyen Füze Savunma Ajansı'nda (MDA) yürütülen çalışmalarla örtüşmekte.

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