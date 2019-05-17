19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0608
  • 6,7713
  • 250.547
  • 87.032
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Pentagon havada yapay zekayla vuracak

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma İleri Araştırma Ajansı (DARPA), yakın hava muharebesinde yapay zeka teknolojisini etkin şekilde kullanma amacıyla 'Hava Muharebesi Gelişim' programını başlattığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DARPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yapay zeka teknolojisini kullanarak yakın mesafe hava muharebesini otomatikleştirmek ve pilotların daha büyük hava savaşlarına yönelik konsantrasyonu artırma amacıyla Hava Muharebesi Gelişim programının başlatıldığı belirtildi.

Yapay zekanın birçok alanda etkin bir şekilde kullanıldığı, fakat yüksek hızlı savaş jetinde insanın yerini alabilecek bir yapay zeka teknolojisinin olmadığının altı çizilen açıklamada, modern savaşta yapay zeka ve insansız teknolojilerin önemli bir unsur haline geleceği ve savaş maliyetlerini düşüreceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hava Muharebesi Gelişim Programı Yöneticisi Dan Javorsek, Hava Muharebesi Gelişim programıyla otonom savaş teknolojilerine karşı güveni artırmayı amaçladıklarını belirterek, yapay zekanın hava muharebesinde manevra kabiliyetini geliştirdiği, pilotları daha güvenli hale getirdiği bir gelecek öngördüklerini belirtti.

DARPA, programa her çalışma alanında geniş kapsamlı katılım sağlama amacıyla, az deneyime sahip küçük şirketler ve akademisyenler de dahil olmak üzere, ilgili araştırmacılar için bugün Arlington'da etkinlik düzenleyecek.

Ajans geçen yıl, yapay zeka çalışmaları için 2 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

New York´ta helikopter nehre düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar

Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında karar

Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

Satmak için ürün bulamayınca kızdı ve serasını kurdu

600 yıllık gizem çözüldü

600 yıllık gizem çözüldü

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Bakan Soylu: Açıklamayan alçaktır, namerttir

Bakan Soylu: Açıklamayan alçaktır, namerttir

Herkes bunu konuşuyor: Para ödendi, defteri bir poşete koyup gitti

Herkes bunu konuşuyor: Para ödendi, defteri bir poşete koyup gitti

Anne ve babasını böyle öldürmüş: Siyanürü '1, 2, 3 fondip' diyerek...

Anne ve babasını böyle öldürmüş: Siyanürü '1, 2, 3 fondip' diyerek...

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti

Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, çok sayıda vatandaş şahitlik etti
 

POPÜLER HABERLER

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

600 yıllık gizem çözüldü

600 yıllık gizem çözüldü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019