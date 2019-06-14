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Pentagon sesten hızlı jetlerin ilk örneklerini test ediyor

Pentagon sesten hızlı savaş jetlerinin yeni serilerinin ilk örneklerini test etmeye başladı.

  • DHA
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Pentagon´un silah yapımı endüstrisi geliştiricileri ile birlikte savaş uçakları, yerden ateşleme, rüzgar tünelleri, simulasyon gibi silahların ilk örneklerinin denemelerini yapmaya başladığı bildirildi.
 
Amerikan Fox News´in aktardığına göre, yeni hipersonik jetler, sesten beş kat daha hızlı atmosfer sınırını geçebiliyor, ölçülemeyen hızda düşman hedeflerine hücum edebiliyor.
 
Amerikan Savunma Bakanlığı´nın bu adımı, 'Çin ve Rusya´nın hipersonik silahlara yönelik yatırımlarının artmasına karşılık vermesi' olarak yorumlandı.
 
Fox News, Amerikan Hava Kuvvetleri´nden uzman silah geliştiricilerinin ilk hipersonik silahlarının 2020 yılı ortalarından itibaren konuşlandırılmaya başlayabileceğini aktardı. Saldırı için kullanılacak hipersonik drone´ların ise 2030- 2040 yıllarında kullanılmaya başlanabileceği belirtildi.

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