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Bilim-Teknoloji

Pentagon talimatı verdi! UFO görev gücü kuruluyor

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması'nın Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün halefi olacak, havadaki tanımlanamayan nesneleri tespit etmek için özel bir grup kurulması talimatını verdi.

TRT Haber24 Kasım 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:58
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Pentagon'un açıklamasına göre, yeni görev gücü Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu (AOIMSG) olarak adlandırıldı.

AOIMSG, ABD hükümetinin " Özel Kullanım Hava Sahasında (SUA) ilgi duyulan nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme çabalarını koordine edecek.

TRT Haber'in haberine göre, nesnelerin uçuş güvenliğine ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlerini değerlendirecek.

Görev gücü, istihbarat topluluğu üyeleri, Savunma Bakanlığı uzmanları ve diğer devlet kurumlarından uzmanlardan oluşacak.

Departman, önümüzdeki haftalarda AOIMSG için yönetim, organizasyon yapısı ve yeni birimin kaynakları hakkında ayrıntıları içerecek bir kılavuz sunacak.

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