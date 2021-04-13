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Bilim-Teknoloji

Pentagon'dan çok konuşulacak itiraf! Görüntüler doğrulandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

13 Nisan 2021 Salı 08:17 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 08:17
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Bir belgesel yapımcısı olan Jeremy Corbell, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmış görüntülerde piramit şeklinde tanımlanamayan bir obje yer almıştı.

Videonun bir donanma personeli tarafından çekildiği iddiaları gündemden düşmemişti. Pentagon bu görüntünün bir donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

Yapılan açıklamada görüntülerin Ağustos 2019'a ait olduğu bilgisine de yer verildi.

Geçtiğimiz haftalarda eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar yapmıştı.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizmişti.

PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

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