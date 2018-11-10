Pentagon’un yapay zeka teknolojisi arkasında Microsoft imzası olacak

Konuyla ilgili New York Times’da çıkan haberde, dikkat çekilen bir başka nokta da açıklamanın yapılış şekli oldu. Şirketin Redmont’taki merkezinde bulunan küçük bir toplantı salonunda yapılan açıklamayı basına iletmek yerine bir sonraki gün bir blog yazısıyla duyurması antlaşmanın doğuracağı tepkilere karşı bir savunma olarak yorumlandı.

ABD’nin Çin karşısında yapay zeka konusunda geride kalması, Washington’u dünya lideri teknoloji şirketleriyle yeni iş birlikleri geliştirme yolları bulmaya zorluyor. 2016 yılında Çin hükümetinin 2020’li yıllarda yapay zeka ve kuantum teknolojisinde dünya liderliğini hedeflediğini açıklaması orta vadede Amerika’nın askeri ve istihbari üstünlüğüne darbe vuracağı değerlendirmesine yol açmıştı. Soğuk Savaş sürecinde Sovyetlere karşı savunma teknolojilerindeki üstünlüğünü Raytheon, Boeing, IBM ve McDonnell Douglas gibi şirketlere borçlu olan ABD, bugün aynı iş birliğini Microsoft ve Google gibi dünya devleriyle Çin’e karşı yapma peşinde.

Pentagon’un drone’ların hedeflerini seçme ve tanımasında daha net sonuçlara ulaşmayı amaçlayan yapay zeka temelli Marven Projesi’ne katılmayı planlayan Google, genç mühendislerinden ciddi bir tepki almış ve projeye katılmaktan vazgeçmişti. Aynı zamanda şirket Pentagon’un ciddi miktarda veriyi barındıracağı milyar dolarlık bulut ihalesine girmeyi de reddettiğini birkaç hafta önce açıklamıştı. Bunun üzerine, CIA’e bulut hizmeti veren Amazon Pentagon’a da bu konuda yardımcı olacağına dair sinyaller vermişti. JEDI adı verilen devasa bulut projesi için Microsoft önemli adaylar arasında gösteriliyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith

Microsoft Başkanı Brad Smith, gelişmeyle ilgili olarak ‘Zor bir karar olmadı.’ ifadesini kullandı. Smith daha önce bir kaç kez kullanıcı datalarına erişim sağlamaya çalışan ABD hükümetini, bu çabalarını durdurması için mahkemeye vermişti. Smith “ABD Ordusu’nu bizim onlara verdiğimiz teknolojiyi nasıl kullanacağı konusunda bir kontrol etme şansımız bulunmuyor. Ama ordu sivil kontrole tabi. İnanıyoruz ki, bu konuyla ilgili tartışmaları etkileme fırsatımız olacak.” dedi.

10 milyar dolarlık ve yaklaşık 10 yıllık bir proje olan JEDI’den çekilme kararını Google, ‘insanlara zarar veren, denetim, gözetim ve silahlanma amacıyla kullanılacak yapay zeka teknolojisi geliştirmeyeceği’ prensibine dayandırmıştı.

(Siber Bülten)