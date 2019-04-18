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Pepsi, uzayı reklam panosu olarak kullanacak

Pepsi, yeni enerji içeceğinin reklamını uzayda yapmayı planlıyor. Pepsi, bunun için alçak dünya yörüngesinde mini uydular kullanarak gökyüzüne reklamları yansıtmak istediğini söyleyen StartRocket adlı bir Rus şirketi ile anlaştıklarını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Pepsi, StartRocket’le ortaklık yaptığını ve 2021 gibi erken bir tarihte enerji içeceği markası olan Adrenaline Rush’ın reklamını uzayda küp uydular yardımıyla yapabileceğini belirtti.
 
PepsiCo Russia’nın sözcüsü Olga Mangova, “Pepsi, StartRocket’in test lansmanı ortağı oldu. Yörüngede bulunan reklam panoları fikri iletişim pazarındaki devrimdir.” açıklamasında bulundu.
 
Uzaya gönderilen uydularla gökyüzüne reklam yansıtma fikri heyecan verici ve yenilikçi bir fikir gibi dursa da uzayda kirlilik oluşturacağı sebebiyle birçok gökbilimciyi de endişelendiriyor. Ancak PepsiCo’dan bu tepkilere yönelik yapılan açıklamada, bunun sadece bir seferlik bir durum olduğu, gelecekte başka bir test yapmak veya bu teknolojiyi yeniden kullanmak gibi bir planlarının olmadığı belirtildi.
 
Ancak StartRocket, Pepsi dışında başka reklam veren bulabilirse, yörüngeye göndereceği küçük senkronize uydu dizisinin güneş ışığını Dünya'ya geri yansıttığı sürece reklam almayı düşünüyor.
 
Gökbilimciler bunun gibi projelerin uzay enkazlarına ve yörüngede hafif kirliliğe önemli ölçüde katkıda bulunabileceği endişelerini dile getirdi. Tucson, Arizona'da bulunan International Dark-Sky Association Müdürü Astronom John Barentine, böyle bir organizasyonun astronomik araştırma için bir tehdit olduğunu söyledi.
 
“Buna kim bakmak ister ki?” sorusunu yönelten Barentine, “İnsanlara gece gökyüzünde reklam mesajlarıyla karşı karşıya kalmak isteyip istemediklerini sorarsanız, buna olumlu cevap verecek bir kişi bile çıkacağını sanmıyorum.” dedi. Barentine, Pepsi sözcüsünün “Yörüngede bulunan reklam panoları fikri iletişim pazarındaki devrimdir.” sözüne de atıfta bulunarak, “Evet, bence bu harika bir fikir.” ifadesini kullandı.

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