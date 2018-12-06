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Peresvet lazer sistemleri test amaçlı muharebe görevine başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda, Peresvet adlı lazer sistemlerinin 1 Aralık itibarıyla test amaçlı muharebe nöbetine başladığını duyurdu.

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Peresvet lazer silahının geçtiğimiz yıl orduda kullanılmaya başladığı belirtilen haberde, silahı tanıma ve bataryaları derinlemesine inceleme süreci kapsamında silahı kullanan birimlerin Mojayskiy Uzay Akademisi'nin üssünde ve sanayi tesislerde eğitimini tamamladığı kaydedildi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Peresvet lazer sistemlerini 1 Mart'ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında tanıtmıştı, ardından yeni silahın adı, Rusya genelinde yapılan halk oylamasıyla belirlenmişti.
İHA'LARLA MÜCADELE İÇİN KULLANILABİLECEK
 
Moskova merkezli Dünya Silah Ticareti Analizi Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, Peresvet gibi lazer silahlarının sanayi ortamda ve el yordamıyla üretilen insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele için kullanılabileceğini söyledi.
 
Sis, kum fırtınası ya da yağış olmadığı olumlu hava şartlarında lazer sistemlerinin bu amaca çok uygun olduklarını vurgulayan Korotçenko, "Bu, yanıt niteliğindeki hamlenin yönlerinden biri. Yani korumaya alınması gereken her üs, her tesis ileride mutlaka lazer imha sistemleriyle donatılmalı" diye konuştu.
Rus uzman, hava şartlarına bağlı kısıtlamaların yanı sıra lazer sistemlerinin enerji kaynaklarından da etkilenebildiğini, bu sistemlerin gerektirdiği gücün sahada üretilmesinde zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.
 
(Sputnik)

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