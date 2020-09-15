PES 2021 çıktı! Fiyatı belli olan PES 2021 season update güncelleme mi yeni bir oyun mu?

15 Eylül 2020 Salı 16:59 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:59

Playstation 4 (PS4) ve bilgisayar (PC) kullanıcı oyun tutkunlarıın vazgeçilmes 2 futbol oyunundan biri olan KONAMI eFootball Pro Evolution Soccer (PES 2021) sonunda çıktı. Beklendiği gibi bu gece 01.00'da oyun tutkunlarının kullanımına açılan eFootball PES 2021 SEASON UPDATE farklı versiyonları ile futbol simülasyonu seven kullanıcıların hizmetinde. Peki PES 2021 fiyatı ne kadar? Update olarak gelen sürüm bir güncelleme mi yoksa yeni bir oyun mu?

PES 2021 SEASON UPDATE YENİ BİR OYUN MU, GÜNCELLEME Mİ?

PES 21 isminde geçen update ibaresi ile oyunseverlerin "Acaba PES 2020'ye bir güncelleme gelerek bu yıl geçiştirilecek mi?" sorularına neden olmuştu. Ancal KONAMI bunun cevabını spekülasyonların hemen ardından PES 20 ekranlarına gönderdiği bir bildirimle verdi. PES 2021 bir güncelleme değil ayrı ve yeni bir oyun olarak kullanıma açılacaktı ve Playstation storelar başta olmak üzere planlanan çıkış tarihinde söylendiği gibi de oldu.

PES 2021 yeni bir oyun olarak kullanıma açıldı ve eFootball PES 2021 SEASON UPDATE standart edition versiyonu PS4 için Playstation Store'da 199 TL'den satışa sunuldu.

FARKLI TAKIM VERSİYONLARI VAR

Bunun yanında partner kulüpler olan Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Arsenal ile online maçlar yapmak isteyen kullanıcılar için yaklaşık 20 TL farkla CLUB EDITION versiyonları da satışa çıkmış oldu.

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'in PSN store'daki açıklamalarında şunlar yer aldı;

Bazı lisanslı liglerin ve takımların en son verilerinin güncelleme sonrası yayında mevcut olmayacağını lütfen unutmayın. Bu güncellemeyi indirmek için internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. Daha fazla bilgi için resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

*COVID-19'un devam eden etkisi sebebiyle gerçek yaşamdaki bazı futbol liglerinde ve/veya turnuvalarında ani kural değişiklikleri yaşanabilir. Bunun sonucunda oyundaki kurallar, gerçek yaşamdaki karşılıklarıyla kusursuz bir şekilde örtüşmeyebilir. Gelecek güncellemelerde önceden haber verilmeden ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yapılabilir.

eFootball PES 2021 Season Update* ile PES'in 25. yılını kutluyoruz; bu güncellemeyi şimdi özel yıl dönümü fiyatıyla edinebilirsiniz!

*Bu ürün, eFootball PES 2020'nin (2019 Eylül ayında yayınlanmıştı) güncellenmiş sürümüdür ve en yeni oyuncu verilerini ve kulüp kadrolarını içerir. Bazı liglerin kadrolarının yayından sonra güncelleneceğini lütfen unutmayın.

Oyunun bu sürümünü satın alarak aşağıdaki myClub içeriğine sahip olun:

• 3 Oyuncu Sözleşmesi Bileti x 10 hafta

• Premium Temsilci x 10 hafta

*Premium Temsilciler, hangi sürümü olursa olsun satın almış olduğunuz kulübün oyuncuları dahil çok çeşitli kulüplerdeki oyuncularla sözleşme imzalayabilir.

Ayrıca şu satın alma bonusunu içerir:

• 2.000 myClub Parası

*Ön sipariş bonusu, satın alma bonusu ve myClub içeriği sadece oyunu satın almak için kullanılan hesapta alınabilir.

*Ayrıca ön sipariş verilebilecek birkaç Club Edition mevcut. Oyunun tüm sürümlerine dair ayrıntılar için resmi eFootball PES 2021 Season Update web sitesine göz atın.

Ürün Özeti

eFootball PES 2021 Season Update, geçen seneki ödüllü eFootball PES 2020 oyununun yanında yeni sezon için çeşitli takım ve oyuncu güncellemeleri içerir. Ayrıca UEFA EURO 2020™ moduna da sahiptir ve tüm bunlar özel yıl dönümü fiyatıyla geliyor!

・En Büyük Kulüpler

Almanya şampiyonu FC Bayern München, İspanya şampiyonu FC Barcelona, dünya devleri Manchester United ve özel PES partneri Juventus gibi dünya futbolunun en büyük takımlarıyla oynayın!

・myClub

Sıfırdan kendi hayal takımınızı kurarak dünyanın dört bir yanından insan rakiplerle karşı karşıya gelin.

・Matchday

Gerçek yaşamdaki futbol rekabetlerinin tema olarak alındığı online PvP etkinliklerinde ve diğer büyük maçlarda mücadele edin.

・Ana Lig

Bu sürükleyici tek oyuncu modunda bir futbol kulübünün başına geçin ve takımınızı zirveye taşıyın.

*Online oynamak için ücretli bir PlayStation®Plus aboneliği gereklidir.

Çok oyunculu çevrimdışı (2-4 oyuncu)

Çevrimiçi çok oyunculu (2 22 oyuncu) Ücretli bir PlayStation Plus üyeliği gereklidir. Çevrimiçi özellikler, bir hesabınızın olmasını gerektirir ve hizmet koşullarımıza (playstationnetwork.com/terms-of-service), gizlilik ilkemize (playstationnetwork.com/privacy-policy) ve oyun yayıncısının gizlilik ilkesine tabidirler.

DUALSHOCK 4 titreşim işlevini kullanır.

PS4 Pro konsolunda gelişmiş oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

İsteğe bağlı Oyun İçi satın almalar

Çevrimiçi özellikler bir hesap gerektirir ve hizmet koşullarına (playstationnetwork.com/terms-of-service), gizlilik ilkesine (playstationnetwork.com/privacy-policy) ve oyun yayıncısının gizlilik ilkesine tabidir.

Bu ürünün indirilmesi, PlayStation Network Hizmet Koşulları ve Yazılım Kullanım Koşulları ile bu ürün için geçerli olan belirli ek koşullara tabidir. Şartları kabul etmek istemiyorsanız bu ürünü indirmeyin. Diğer önemli bilgiler için bkz. Hizmet Koşulları.

Birden fazla PS4 sistemine indirmek için tek seferlik lisans ücreti. Bunu Ana PS4 Sisteminde kullanırken PlayStation Network'de oturum açmanız gerekmezken diğer PS4 sistemlerinde kullanırken oturum açma gereklidir.

Bu ürünü kullanmadan önce önemli sağlık bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak için Sağlık Uyarıları kısmına bakın.