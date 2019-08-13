Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'daki muhalif eylemlerde orantısız güç kullanılması başta olmak üzere basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kremlin'in orantısız güç kullanımını kesinlikle kabul edilemez olarak nitelediğini belirten Peskov, ''Ancak halkın huzursuzluğunu haklı bir şekilde göstermesini engelleyen sert eylemlerin olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

Peskov, sıradan eylemlerle insanları hukuk dışı yollarla örgütleme girişimlerin kesinlikle birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti. Peskov açıklamasında, ''Bunlar tamamen farklı fenomenler. Hem bunun hem de diğerinin gerçekleştiğini biliyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

''SAVUNMADAKİ GELİŞME DİĞER ÜLKELERİN ÇOK DAHA ÖTESİNDE''

Peskov, gazetecilerin soruları üzerine Rusya'nın füze sistemleri alanındaki gelişmeleirine de değindi.

Peskov konuya ilişkin, "Devlet Başkanımız Vladimir Putin defalarca, bu alanda Rusya'daki gelişmelerin diğer ülkelerin ulaştığı seviyenin çok ötesinde olduğunu söyledi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin Rusya’nın Arkhangelsk bölgesindeki bir askeri test sahasında denenen füze motorunun patlamasının Rusya'nın savunma alanındaki çlışmalarını nasıl etkiyeceğine ilişkin soruya Peskov, ''Maalesef kazalar oldu. Bu kazalar sonucu hayatlarını kaybeden kahramanları hatırlamamız bizim için önemli.'' şeklinde cevap verdi.