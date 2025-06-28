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Bilim-Teknoloji

PİRANA İDA hedefi tam isabetle vurdu... Deniz Kuvvetleri'ne vurucu güç!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı 'PİRANA'nın TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde hedefe çarpma testine ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
PİRANA İDA hedefi tam isabetle vurdu... Deniz Kuvvetleri'ne vurucu güç!
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TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 İHA ile entegre şekilde kumanda edilen MKE PİRANA Kamikaze İDA, hedefi tam isabetle vurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, PİRANA'nın Deniz Kuvvetlerine yeni bir vurucu güç kazandırdığı belirtildi.

PİRANA KİDA'dan nokta atışı!

TCG ANADOLU'dan kalkan insansız hava aracı Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen PİRANA deniz aracının, hedefi tam isabetle vurduğuna dikkatin çekildiği paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerimize yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA kamikaze insansız deniz aracı, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi kullanım alanları sunuyor. Yapılan gösterimde PİRANA KİDA'nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü."

Üs ve limanlara doğrudan sızabiliyor

Paylaşımda, PİRANA'nın hedefe çarpma anlarına ait görüntüler de yer aldı.

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