Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte güncel Playstation 5 Türkiye fiyatı

05 Kasım 2020 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:27

Playstation 5 Türkiye fiyatı oyunseverler tarafından araştırılıyor. PlayStation 5 Türkiye'de bir kez daha ön siparişe açıldı. Amazon Türkiye, sabırsız oyunseverler için PS5'i şimdiden ön siparişe açtı ancak ön siparişe açılan birimler kısa sürede tükendi. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtımı yapılan oyun konsolu PS5, 2 farklı tasarımla satışa sunulacak. Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte PS5 fiyatının dolar bazında karşılığı.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5, 499,99 euro (yaklaşık olarak 4.425 TL + vergiler) fiyatıyla satışa sunulacak.PlayStation 5 Digital Edition fiyatı ise 399,99 euro (yaklaşık 3.540 TL + vergiler) olarak belirlendi.PS5 Türkiye fiyatı ise 8.299 TL olarak belirtildi.

Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzree iki farklı model seçeneği var. Türkiye için duyurulan 8 bin 299 TL'lik fiyat ise standart PlayStation 5 fiyatı.

PlayStation 5, söz konusu satış sitesinde dakikalar içerisinde tükendi. Birçok mağaza, Sony'nin yeni oyun konsolunu 19 Kasım öncesi oyuncuların siparişine açmıştı. PlayStation 5 fiyatı ise mağazalarda Sony Türkiye'nin açıkladığı üzere 8.299 TL'den listelendi. Oyunseverler, PS5 siparişlerini bu mağazalar aracılığıyla oluşturdu ve teslim tarihlerini beklemeye başladı. Şimdi ise Türkiye'de faaliyet gösteren bir mağaza daha PlayStation 5'i ön siparişe açtı.

PLAYSTATİON 5 STOĞU KISA SÜREDE TÜKENDİ

Türkiye'de faaliyet gösteren bir online satış sitesi, PlayStation 5 ön siparişleri almaya başladı. Ancak sitenin ön siparişleri açmasıyla stokların tükenmesi bir oldu. Kısa süre içerisinde sitede 'Şu anda mevcut değil' ibaresi çıktı. Bu, stokların tükendiği anlamına geliyordu.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PS5, bir önceki jenerasyondan çok daha hızlı olacak. Esas SSD seçim nedeni ise hız değil, oyun yapımcılarına serbestlik vermek. Böylece oyuncuların da daha rahat hareket edebilmesi sağlanacak. Yamalar daha hızlı inecek. 16 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Oyunlar ve yayınlar 100 kat hızlı olacak.

PS5 SHOWCASE'TE TANITILAN OYUNLAR

Spider-Man: Miles Morales

Hogwarts: A Dark Legacy

God of War: Ragnarok

Final Fantasy XIV

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Deathloop

Five Nights at Freddy's

Fortnite