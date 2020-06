04 Haziran 2020 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 14:41

PlayStation Plus haziran ayı için ücretsiz aylık oyunlar açıklandı. PlayStation Plus her ay bazı oyunların ücretsiz indirilmesine izin veriyor. Psn store 2020 Haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu. PlayStation Plus üyesiyseniz her ay 2 veya 3 oyunu ekstra ücret ödemeden indirebilir ve üyeliğiniz sona erene kadar kullanabilirsiniz. Psn Plus Mayıs ayı için Heavy Rain & BEYOND Two Souls: İki duygusal yolculuk ve Rayman Legends: Efsane uyandı oyunlarını ücretsiz yaptı. Şimdi ise gözler Psn plus haziran ayı ücretsiz oyunlarında! İşte PlayStation haziran oyunları 2020! Psn plus haziran ayı ücretsiz oyunları

PlayStation tarafından yayınlanan bir blog yazısında PlayStation Now platformuna haziran ayında eklenen yeni oyunlar duyuruldu. Yayınlanan blog yazısına göre platforma haziran ayında üç oyun ekleniyor ve bu oyunlar şöyle: Call of Duty WWII ve Star Wars Battlefront II.

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden biri olan Sony, PlayStation Plus abonelerine özel bir dizi oyunu ücretsiz hale getirdi. Kullanıcılar, bu aboneliklere sahipse kütüphanelerine ilgili oyunları ücret ödemeden indirebilecek. İşte PlayStation Plus'a haziran ayında eklenen ücretsiz oyunlar.

CALL OF DUTY WWII

26 Mayıs-6 Temmuz tarihleri arasında Call of Duty WWII oyununu indirebilirsiniz. Oyuncuları İkinci Dünya Savaşı'na geri götürecek olan oyun, serinin en iyi oyunlarından biri olarak biliniyor.

STAR WARS BATTLEFRONT II

Ücretsiz olan bir diğer oyun ise Star Wars Battlefront II oldu. 2 Haziran'dan itibaren 6 Temmuz tarihine kadar ücretsiz indirilebilecek olan oyun, Star Wars hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım.

PlayStation kullanıcıları Haziran ayı için sunulan ücretsiz oyunları 6 Temmuz 2020'ye kadar ücretsiz olarak oynayabilecekler.

CALL OF DUTY WWII

20. yüzyılın en ikonik çatışmasına ve son derece popüler olmuş Call of Duty serisinin ilham aldığı ve yeni oyun nesli için yeniden tasarlanan dramatik sahnelere geri dönün.

Sıradan savaşçı askerlerin bir parçası olarak Avrupa'nın alabildiğine geniş sahnesinde gerilim dolu bir yolculuğa çıkın, zulmün eşiğinde dünya ölürken özgürlüğü korumak için mücadele edin. Ayrıca arkadaşlarınızla çevrimiçi takım olun ve ayrı bir sürükleyici eşli hikâyeyi deneyimleyin.

Oyuncuların düşmanı yenmesi için takım hâlinde çalışması gerektiği yepyeni War Mode’u tecrübe edin. Bu sürükleyici Çok Oyunculu deneyimi sayesinde oyuncular, Müttefik ve Mihver devletlerin güçlerinin takım tabanlı hücum ve savunma görevlerinde çarpıştığı, bir dizi ikonik 2. Dünya Savaşı muharebelerinde yer alacaklar.

Divisions yani Bölükler ise Çok Oyunculu kariyerde harcamalarınızı yaptığınız alanlardır. Her birinin kendine özgü eğitimi ve silah yeteneği bulunan ve düşmana karşı üstünlük sağlarken özel oyun tarzınızı güçlendirmeye yardımcı olacak beş ikonik 2. Dünya Savaşı bölüğü arasından seçim yapın.

STAR WARS BATTLEFRONT II

Tüm zamanların en çok satan Star Wars HD video oyunu markasından Star Wars™’un hiç durmayan aksiyonunu deneyim edin.

Elinize bir ışın kılıcı alarak Starkiller Base’deki düşmanlara doğru koşun, Yavin 4’ün ormanlarını kat edin veya X-wing ekibinizle bir First Order Star Destroyer’a saldırın. Ya da yeni bir Star Wars kahramanı Iden olarak sürükleyici bir tek oyunculu hikâyede yükselişe geçin.

Her birinin savaşta kullanabileceği eşsiz yeteneklerinin olduğu kahramanları, starfighter’ları ve askerleri özelleştirin ve geliştirin. Tauntaun’lara binin veya tankları veya speeder’ları kontrol edin, şehir büyüklüğündeki Star Destroyer’ları düşürün ve Gücü kullanarak Kylo Ren, Darth Maul veya Han Solo gibi ikonik karakterlere karşı değerinizi kanıtlayın.

Hem karada hem de uzayda eşit derecede ölümcül olan İmparatorluk özel kuvvetleri Inferno Squad'ın komutanı Iden Versio olarak kendinize yeni bir yol çizin. 30 yıllık bir dönemi kapsayan bu intikam, ihanet ve kurtuluş hikayesinde Star Wars'un en iyi karakterlerinin birçoğuyla yolunuz kesişecek.