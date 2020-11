Playstore'daki oyunlarda yüzde 95'e varan dev indirim! Playstore indirimli oyun fiyatları

20 Kasım 2020 Cuma 10:48 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 10:48

Türk Telekom tarafından finanse edilen dijital oyun platformu Playstore, oyunseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir oyun kampanyası başlattı. Bugün itibarıyla başlayıp 2020'nin sonuna kadar devam edecek olan kampanya, sektörün önde gelen yayıncılarının oyunları yüzde 95'e varan indirimlerle satışa sunuldu. Oyunseverleri heyecanlandıran bu indirim sonrası eFootball PES 2021 fiyatı 36 TL'ye düştü. İşte Need for Speed, The Crew 2, NBA 2K21 ve FIFA 21'in de aralarında bulunduğu Playstore'daki oyunların fiyatları.

Kampanya dahilinde indirimli olarak sunulacak oyunlar arasında; FIFA 21, NBA 2K21 ve eFootball PES 2021 de bulunuyor. Playstore ekibi, oyunlar için farklı oranlarda indirim sunuyor. Ancak buna rağmen diğer oyun konsollarındaki fiyatlara nazaran çok daha ucuz.

PlayStore'un indirimli oyunları arasında Electronic Arts, Ubisoft, Paradox, Gearbox, Konami, Bethesda ve 2K Games gibi popüler yayıncılara ait yapımlar bulunuyor. Üstelik bu kampanya kapsamında 12 aya kadar taksit imkanı da bulunuyor.

Türk Telekom, oyunseverlerin nabzını dijital oyun platformu Playstore yıl sonu kampanyası ile yüzlerce oyun yüzde 95’e varan indirimle oyunseverlerle buluşuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Playstore, büyük beğeni kazanan yapımları indirimli fiyatlarla oyun severlere sunmayı sürdürüyor.

Playstore'da 19 Kasım'da başlayıp sene sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında EA Games'ten Ubisoft'a kadar onlarca dünya devi geliştiricinin yapımları indirimli fiyatlarla oyunseverleri bekliyor.

PLAYSTORE'DAKİ BAZI OYUNLARIN İNDİRİMLİ FİYATLARI

FIFA 21 – 419 TL yerine 248 TL

Doom Eternal – 199 TL yerine 59 TL

NBA 2K21 – 419 TL yerine 189 TL

NFS Heat – 499 TL yerine 148 TL

eFootball PES 2021 – 65 TL yerine 36 TL

Control Ultimate Edition – 209 TL yerine 89 TL

Tropico 6 – 99 TL yerine 48 TL

Watch Dogs 2 – 198 TL yerine 9 TL

The Crew 2 – 198 TL yerine 9 TL

Need for Speed Payback –178 TL yerine 9 TL

Need for Speed The Run – 89 TL yerine 5 TL

PLAYSTATİON 4'E DE UYUMLU

Playstore oyunları, sadece bilgisayar için değil PlayStation 4 için de uyumlu bir oyun platformu.

Güvenli, hızlı ve güçlü altyapısıyla kullanıcılara sorunsuz bir oyun satış deneyimi yaşatan Playstore'un yıl sonu indirimlerine birçok geliştiricinin ve yayıncının yapımı dahil oluyor.

EA Games, 2K Games, Ubisoft, Bethesda, Warner Bros, Paradox Interactive, Team 17 Digital, Konami Digital, 505 Games, Gearbox, Daedalic, Curve Digital, Fatshark ve H2 Interactive ve gibi oyun şirketlerinin yapımları indirimli olarak satışa sunulacak.

Mars'taki yaratıklara karşı temposu hiç düşmeyen Doomguy karakterinin yeryüzündeki macerası Doom Eternal, gözde futbol oyunu serisinin son halkası FIFA 21, aksiyon ve macera türünü başarıyla harmanlayan Control indirimli oyunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca Warner Bros’un milyonlarca satış başarısına ulaşan dövüş oyunu Mortal Kombat 11 ve ek paketleri ile Ubisoft’un Farcry ve Assassin’s Creed serisi yine indirimli yapımlar arasında bulunuyor.

Playstore'da oyunseverlere PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları sunuluyor.

Türk Telekom'un evde internet müşterileri internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyun severler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.