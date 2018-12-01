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Polonya ABD’den HIMARS alacak

Polonya, ABD’den 20 adet HIMARS Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemini 655 milyon dolara satın alacak.

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ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı Polonya’ya da 20 HMARS topçu roket sistemi için 655 milyon dolarlık satışın onaylandığını duyurdu.
 
Polonya, 20 adet Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) M142 Rampaları, INS/GPS güdümlü 227 mm 9 adet M30A1 ve 36 M31 Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (GMLRS) satın almayı ABD’den talep etti.
 
Dışişleri Bakanlığının kararı bildirdiği Temsilciler Meclisi ve Senato bünyesindeki Silahlı Hizmetler ile Dış ilişkiler Komiteleri 30 gün içinde itiraz etmediği takdirde kararlar yürürlüğe girecek.
 
Lockheed Martin’in MLRS ailesinin en yeni türevi olan HIMARS 1 adet 165 km menzilli ATACMS ya da 6 adet topçu roketi taşıyabiliyor. 5 ton ağırlığındaki Orta Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Ailesi (Family of Medium Tactical Vehicles / FMTV) sınıfı araç üzerine entegre edilen HIMARS havadan kolay nakledilebiliyor.
 
(defence and technology)

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