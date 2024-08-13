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Bilim-Teknoloji

Pompei'deki kazılarda ölen 2 kişiye ait hazine bulundu

İtalya'daki antik kent Pompei'de yapılan kazılarda, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada öldüğü belirlenen kadın ve erkek 2 kişinin kalıntıları tespit edildi. Bu kalıntılar, kazılarda ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular arasına eklenirken, ölen kadının altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan küçük bir hazine ile altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerin olduğu bir yatakta yatarken bulunduğu kaydedildi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 12:04 - Güncelleme:
Pompei'deki kazılarda ölen 2 kişiye ait hazine bulundu
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İtalyan basınının, "E-Journal"ın kazı çalışmaları hakkında yayımladığı makaleye dayandırdığı haberinde, Pompei Antik Kenti'nde 79 yılındaki Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlama sırasında yatak odasına sığınan bir erkek ve bir de kadına ait kalıntılar bulunduğu belirtildi.

HAZİNE BULUNDU

Haberde, kadının, altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan küçük bir hazine ile altın ve inci küpeler de dahil olmak üzere mücevherlerin olduğu bir yatakta yatarken bulunduğu kaydedildi.

Bu kalıntılar, kazılarda ortaya çıkarılan en son arkeolojik buluntular arasına eklendi.

KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor.

Napoli yakınlarındaki antik Pompei kenti, turistlerin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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