Popüler Viking efsanesini yerle bir eden çalışma! 'Klişeler Danimarka milliyetçiliğinin ürünü'

star.com.tr 17 Eylül 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:17

Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan büyük bir çalışmaya göre, Avrupa'da 'Viking Çağı' olarak bilinen döneme damga vuran Vikinglerin, gerçekte nereden geldikleri ve nasıl göründükleri konusuna yeni bir ışık tuttu.

Danimarkalı profesör Eske Willerslev liderliğindeki araştırma ekibi, amacına ulaşmak için on iki farklı ülkeden Viking Çağı kemik örneklerini inceledi ve DNA'larını elde ederek genlerin haritasını çıkardı. Çalışma kapsamında toplam 442 iskelet incelendi.

Araştırmaya göre, DNA'lara bakıldığında Vikinglerin, aslında Güney Avrupalılar, Doğu Avrupalılar ve hatta Asyalılar ile oldukça fazla ortak gene sahip olduğu sonucuna varıldı. Bu, popüler kültür ve sinema tarafından sürdürülen 'sarışın İskandinav savaşçılar' klişesinin aksine, Viking Çağı'nda koyu saçlı olan insanların, açık saçlı olanlardan daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Eske Willerslev, Danimarka Radyosuna verdiği demeçte, araştırma sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Vikingler genetik olarak saf İskandinavlar değildi. Demir Çağı'nın sonundan Viking Çağı'na kadar, Güney Avrupa ve Asya'dan büyük bir DNA akışı var. Bu aynı zamanda muhtemelen sarı saçlı olanların çok az sayıda olduğu anlamına da geliyor. Buna karşılık, köylülerin DNA'sı Neolitik dönemden bu yana, dışarı açılmama nedeniyle değişmeden kalmış. Yeni sonuçlar Viking Çağı'nı daha gerçekçi bir şekilde tasvir ediyor. Bu çalışma ile Viking Çağı'nın çok özel olduğunu tespit ettik. Vikingler çok daha uzağa seyahat ettiler, birçok güney Avrupa genine sahiptiler ve muhtemelen köylü topluluklarından çok, dış dünyayla çok daha fazla kültürel alışverişte bulunuyorlar.

Willerslev, Vikinglerin "İskandinav etnik grubu" değil, daha ziyade bugün Hıristiyanlık veya İslam gibi bir kültüre sahip olduğunu iddia etti. Profesör bu konuyu, 'Viking olmak, farklı insanların benimsediği bir kültürdü. Nereden geldiğiniz önemli değil.' şeklinde ifade ediyor. Willerslev, İskandinav geni taşımayan iskeletlerden birini tanımlarken, 'Muhtemelen kendini bir Viking olarak tanımlardı.' dedi.

DANİMARKA MİLLİYETÇİLİĞİNİN BİR ÜRÜNÜ

Viking etnik kökeni ve kimliği konusunda uzman olan Moesgaard Müzesi tarihçisi Kasper Andersen klişelerin bir milliyetçilik ürünü olduğunu söyledi.

Andersen, Viking efsanesinin Napolyon savaşları, ulusal iflas, Schleswig'in bazı kısımlarını içeren Danimarka Krallığı'nın bir dizi gerilemenin ortasında ortaya çıkan Danimarka 19. yüzyıl milliyetçiliğinin bir ürünü olduğunu vurguladı. Buna karşılık, dünyayı fetheden güçlü, sarışın ve benzersiz İskandinav Vikingleri hakkındaki hikayeler giderek daha popüler hale geldi.

Andersen açıklamasında, 'Vikinglerle ilgili mitlerin çoğu 19. yüzyılda milliyetçilik ortaya çıktığında icat edildi ve biz kendimizi Danimarkalılar olarak görmeye başladık. Orada, sarı saç iyi oturmuş olabilir. Ancak tarihsel kaynaklara göre Vikinglerin saç rengi hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz.' dedi.

Viking Çağı boyunca (793-1.066), Vikingler ya da 'Norsemen' olarak bilinen savaşçılar, Avrupa çapında büyük çaplı baskınlar, fetihler gerçekleştirdi. İzlanda, İrlanda, Britanya Adaları ve Grönland'da yerleşim yerleri kurdu ve hatta Kuzey Amerika'ya (Vinland) ulaştılar.

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