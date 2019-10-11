Tarihi anlaşma: Şehir uçağı geliyor

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Porsche ve Boeing ''şehir uçağı'' için anlaşma imzaladı

Alman otomobil üreticisi Porsche ve ABD'li uçak üreticisi Boeing, şehirlerde hava hareketliliği için uçak geliştirme projelerinde iş birliğine yönelik anlaşma imzaladı.

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Porsche’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Porsche ve Boeing şehirlerdeki hava hareketliliği konusunda ortak çalışma yapmak ve şehir trafiğinin hava sahasına yayılımı konusunda beraber çalışmak için anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre şirketler, hava trafiğinin çeşitli yönlerini ele almak için uluslararası bir ekip oluşturacak. Açıklamada, Boeing, Porsche ve Boeing'in bir yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences’ın, elektrikli dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir hava aracı için konsept geliştirdiklerine işaret edilerek, mühendislerin yakında hava aracının prototipini test edeceklerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Porsche’nin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu şehir hava hareketliliği pazarının 2025’ten sonra önemli ölçüde artacağına vurgu yapılarak, trafiğin geleneksel karasal ulaşım araçlarıyla yapılan yolculuktan daha verimli, daha hızlı ve daha düşük maliyetle olacağını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Detvel Von Platen, Porsche'nin lider spor otomobil üreticisi olarak hareketlilik konusunda kapsamı genişletmeyi hedeflediğini belirterek "Uzun vadede bu ulaşımın üçüncü boyutuna geçmek anlamına gelebilir. İki lider küresel şirketin gücünü birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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