Prof. Loeb: Uzaylılar Dünya'ya teğet geçip gitti

04 Ocak 2021 Pazartesi 08:34 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 08:35

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb, 2017’de Dünya’ya Dünya dışı zeki yaşama ait bir cismin 3 yıl önce dünyanın yakınından geçtiğini iddia etti. Söz konusu cisim Hawaii’deki Panoramik Araştırma Teleskobu (Pan-STARRS) tarafından tespit edilmiş ve Oumuamua (Gözcü) olarak adlandırılmıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Loeb, ‘Dünya dışı: Dünya’nın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri’ adlı kitabında bu nesnenin 6 Eylül 2017’de Güneş Sistemi’nin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını belirterek ‘Dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir’ ifadesini kullandı.

GÜNEŞ’E ÇOK FAZLA YAKLAŞTI

Loeb Oumuamua’nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekti. Loeb’, cismin güneş sisteminden geçerken ‘Güneş’e alışılmadık yakınlığı’na da dikkat çekti ve dünya dışı bir medeniyetin geçiş yaparken güneşi incelemiş olabileceğini belirtti. Loeb , Oumuamua’nın Güneş’ten uzaklaştığında yavaşlamak yerine, ‘istatistiksel olarak önemli ölçüde’ hızlandığını da yazdı.

BİR ARAŞTIRMA SONDASI OLABİLİR

Loeb, cismin yüzeyinin tipik Güneş Sistemi asteroitlerinden veya kuyrukluyıldızlarından en az on kat daha yansıtıcı olduğunu söyledi. Loeb nesnenin Dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen disk şeklinde bir sonda olabileceğini iddia etti.