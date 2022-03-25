Projenin liderliğini Türkiye yaptı! Avrupa Birliği'nden ödül aldı

Türkiye'nin, dünyadaki en büyük inovasyon ve araştırma programı olan "Horizon 2020"ye resmen katılımı nedeniyle, 21 Mart'ta İstanbul'da TÜBİTAK ev sahipliğinde "Horizon 2020 Programı Açılış Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından koordinatör kuruluşlara başarı ödülleri verildi. Sağlık Bakanlığı ise üç projesi ile ödüle layık görüldü. AB'den toplamda yaklaşık 13 milyon euro fon almaya hak kazanan ProEmpower, ESPrIT ve HsMonitor; ödül alan projeler oldu. 5 milyon euro'luk AB fonu ile Türkiye liderliğinde 2019'da başlatılan ve geçtiğimiz aylarda sona eren "ProEmpower" projesi ile Tip 2 diyabet hastalarının evlerinden çıkmadan, doktorları tarafından "online" olarak takip edilmesi sağlandı. 400 hastanın 13 ay boyunca "uzaktan" takip edildiği pilot proje, pandemi dönemine de denk gelmesine rağmen hiçbir hasta Kovid pozitif olmadığı gibi, hastanelerin normal polikliniklere kapandığı dönemlerde bile tedavilerinden mahrum kalmadı.

PROJE LİDERLİĞİNİ TÜRKİYE YAPTI

Ödül töreninin ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas, Tip 2 diyabet hastalarının evlerinden çıkmadan mobil sağlık araçları vasıtasıyla doktorları tarafından uzaktan online olarak takip edilmek üzere tasarlanan dünyanın en büyük mobil sağlık projesi ProEmpower hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ProEmpower projesi ile kronik hastaların, online olarak uzaktan izlenebilirliği gösterilmiş oldu. Etkinlikte, Türkiye'de AB Horizon 2020 Projesi kapsamında koordinatörlük yapan kurum ve kuruluşlara ödül verildiğini belirten Elmas, "Biz de Sağlık Bakanlığı olarak Horizon 2020 Projesi'nde toplam 3 projeye koordinatörlük yaptık ve bugün de 3 ödülü, TÜBİTAK ve AB tarafından, Sağlık Bakanlığı adına aldık. Tip 2 diyabet hastalığı, kronik hastalıklar içerisinde çok büyük bir yüke sahip. Ödül alan projelerimizden bir tanesi olan ProEmpower ile Tip 2 diyabet hastalarına verdiğimiz medikal cihazlarla, evlerinden hastaneye gidip gelmelerine gerek kalmadan takip edilmesini sağladık. Uluslararası bir projeydi. Aynı anda Portekiz, İspanya, İtalya ve Türkiye'de toplam 4 kamu hastanesinde, 400 hastanın takibi ile pilotları gerçekleştirdik. Bir tesadüf eseri Kovid sürecine denk gelen bir pilot yaşadık. Hiçbir hastamız pozitif olmadı. Uzaktan takip edilme imkanları vardı" dedi.

HASTALAR 13 AY İZLENDİ, SAĞLIK MALİYETLERİNİ YÜZDE 40 AZALTTI

2019'da başlatılan ve 13 ay boyunca hastaların izlendiği proje ile sağlık maliyetleri açısından da önemli veriler elde ettiklerini açıklayan Elmas, "Mobil sağlık araçları ile Tip 2 diyabetin takibinde yüzde 40'a yakın bir finansal verimlilik elde ettik. Ayrıca (hastalarda da), yüzde 50'nin üstünde klinik stabilizasyon sağlandı. Bu bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Çünkü sağlıkta, kronik hastalıkların takibi açısından önümüzdeki birkaç senede mobil sağlık araçlarının yaygınlaşacağı, hastaneler ve hastalar mobil sağlık araçlarından faydalanmaya başlayacağı için hem finansal taraftaki, hem klinik taraftaki iyileşmeler; bizim için çok çok önemliydi" diye konuştu.

ŞİMDİ SIRA YÜKSEK TANSİYON HASTALARINDA

ProEmpower ile elde edilen bu sonuçların ardından, yüksek tansiyon hastaları için de benzer bir proje geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Elmas, şunları kaydetti: "Buradaki olumlu sonuçları da gördükten sonra, yine aynı bakış açısıyla, hipertansiyon projesine başladık. Bu da HsMonitör isimli projemiz. Bunun da şu an ikinci fazındayız. Çok kısa bir sürede 5 farklı ülkede, aynı anda yine yaklaşık 1000 hastaya yakın bir hasta portföyüyle pilot projeye başlayacağız. Bu da mobil sağlık araçları ile hipertansiyon hastalarının uzaktan takibini gerçekleştirmek üzere planlandı. Sağlık Bakanlığı olarak ülkemizde bu alanda, yani Horizon 2020 projelerinde, en başarılı kuruluşlardan bir tanesiyiz. Daha çok büyük veri, yapay zeka ve mobil sağlık araçlarına odaklandık. Bu pilot projelerde hem teknoloji transferi yaparken, hem de aldığımız klinik taraftaki başarılı sonuçlarla Sağlık Bakanlığı bünyesinde mobil sağlık araçları, yapay zeka odaklı sağlık araçlarını da entegre etmeye başlıyoruz. Uluslararası konsorsiyumların liderliğini yapıyor olmamız, sağlık bilişimi alanında ülkemize de önemli prestij sağlıyor. İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, İtalya, İsveç gibi ülkelere sağlık bilişimi alanında hem liderlik yapıyoruz, hem kendi tecrübelerimizi onlara aktarırken, hem de onların tecrübelerini ülkemize kazandırıyoruz. 2 proje (HsMonitor ve ProEmpower) kapsamında AB'den yaklaşık olarak 11 milyon euro civarında bir fon aldık. Bunların tamamı hibe oluyor. pilotlarla birlikte ortaya yeni bir teknolojinin altyapısını, Know How'ını almış olarak çıkıyoruz."