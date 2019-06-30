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Proteinler nota dizilerine dönüştürüldü

Bilim adamları, tüm canlıların temel yapı taşları olan proteinlerin moleküler yapılarını nota dizilerine dönüştürdü.

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ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde görevli bilim adamları Markus Buehler ve Chi Hua Yu liderliğindeki bir ekip, 20 tür amino asiti 20 tını dizisine çevirdi. Böylece her proteinin uzun amino asit dizilimleri nota dizilerine dönüştü.
 
Ekip, farklı türde proteinlerin meydana getirdiği melodileri incelemek için yapay zekadan faydalandı.
 
Yapay zekaya, nota dizelerinde küçük değişiklikler yapma veya bunlardan tamamen yeni diziler ortaya çıkarma talimatı verildi. Üzerinde değişiklik yapılan seslerin tekrar protein dizilimlerine dönüştürülmesiyle de doğada daha önce hiç rastlanmayan yeni proteinler oluşturuldu.
 
Markus Buehler, ortaya çıkan melodileri dinlediğinde artık belirli yapısal fonksiyonlara sahip proteinlere karşılık gelen amino asit dizilimlerini ayırt edebildiğini belirterek, amaçlarının, proteinleri ve varyasyonlarını daha iyi anlamaya çalışmak olduğunu söyledi.
 
Buehler, "Proteinlerin kendi dilleri var ve bunun nasıl çalıştığını bilmiyoruz. İpek proteinini ipek proteini yapan şeyin ne olduğunu ya da bir enzimde bulunan fonksiyonları hangi örüntülerin yansıttığını bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz." ifadesini kullandı.
 
Çalışmayla ilgili ayrıntılar ACS Nano dergisinde yayımlandı.
 
Deri, kemik, kasın yapısını oluşturan proteinlerin, tüm canlıların işleyişini düzenleyen fonksiyonel maddelerin konakçısı, kimyasallar ve moleküler değişimlerin sinyalini veren enzimler olduğu ifade ediliyor.
 
Proteinlerin, sıklıkla fonksiyonlarını belirleyen şekilleri dahil yapılarının çok karmaşık olduğu belirtiliyor.

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