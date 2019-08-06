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Prototip uçan oto deneme uçuşu yaptı 

Japonya’da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

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Japonya bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı. Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi. Uçuş ve konum belirleme için NEC’in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor. Japonya’da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor’un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026’da seri üretime geçmeyi planlıyor.

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