PS5 fiyatı kaç para olacak? Lansman günü gelen ve satışına az kalan PS5'in fiyatı ne kadar olacak?

11 Haziran 2020 Perşembe 13:20 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:20

Playstation 5 (PS5) için geri sayım başladı. Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün yapılacak. Lansman günü gelen ve satışına az kalan PS5'in fiyatı ne kadar olacak? Konsol oyuncularının yakından takip edeceği lansman için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. Peki PS5 fiyatı kaç para olacak? PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) lansmanına az kala PS5'in fiyatı lansmana saatler kala sızdı. Peki PS5 fiyatı kaç para olacak?

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 PS5 için geri sayım sürüyor. Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık internet sitesinde 5 PS5'in fiyatı yer aldı. Oyunseverler büyük bir heyecanla PS5 fiyatı kaç para olacak? sorusuna yanıt arıyor. Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımı hakkında yaptığı açıklamalarda, lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.

PLAYSTATION 5 PS5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer aldı. PS5'in fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyunseverler PS5 fiyatı kaç para olacak? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. İşte lansman sonrası satışa sunulması beklenen PS5'in beklenen fiyatı...

Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak görünüyor. 599,99 sterlin ise 5.170,41 Türk Lirasına tekabül ediyor. Vergilerle birlikte PS5'in fiyatı 7 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

Tanıtım öncesi Sony’den resmi bir fiyat açıklaması gelmese de yeni çıkacak ürün diğer ürünlerin üzerine özelliklere sahip olacak. Bu nedenle konsolun PS4 Pro’dan daha pahalı olması bekleniyor. 1 TB’lık PS4 Pro’nun yaklaşık 5 bin TL’den satıldığı göz önüne alınırsa PS5’in çıkış fiyatının da depolama alanına göre değişmekle birlikte 7 bin TL’nin üzerinde olması bekleniyor.

Yeni ürünün fiyatı ise resmi açıklama ile birlikte netlik kazanmış olacak.

PS5'in fiyatının sızdırılması sonrası Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak. PS5 etkinliğini Twitch veya YouTube’dan takip edilebilecek.

PlayStation 5’in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

Yaklaşık 7 bin liraya satılacak olan PS5'in fiyatının yanı sıra PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.