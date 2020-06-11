PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? Playstation 5 (PS5) tanıtım lansmanı Türkiye saati ile saat kaçta

11 Haziran 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:32

Playstation 5 (PS5) için geri sayım başladı. Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün akşam saatlerinde yapılacak. PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? Türkiye'deki Playstation kullanıcıları heyecanla bekledikleri Playstation 5 (PS5) tanıtım lansmanı Türkiye saati ile saat kaçta olduğunu merak ediyor. İşte Playstation 5 PS5'in tanıtım saati ve PS5 tanıtım canlı izleme linki

Playstation konsol oyuncularının yakından takip edeceği PS5'in tanıtım lansmanı saati için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. Peki PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) tanıtım lansmanına saatler kala PS5 Türkiye tanıtım saati merak konusu oldu. Playstation 5 (PS5) tanıtım lansmanı Türkiye saati ile saat kaçta? PS5 tanıtımını haberimizin içerisindeki linkten canlı izleyebilirsiniz.

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 PS5 için geri sayım sürüyor. Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık internet sitesinde 5 PS5'in fiyatı yer aldı. Türkiye'de Playstation 5'i satn almak isteyen milyonlarca kullanıcı, büyük bir heyecanla PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? sorusuna yanıt arıyor. Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımı hakkında yaptığı açıklamalarda, lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının yapılacağı saatte kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, belirlenen saatte banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.

PLAYSTATION PS5 TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen tanıtımın günü gelse de Türkiye'deki kullanıcıların merak ettiği tek bir soru var. O da; PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak.

PLAYSTATION 5 PS5 TANITIMI NASIL CANLI İZLENİR?

PS5 tanıtım lansmanı etkinliğini Twitch veya YouTube’dan takip edilebilecek.

PS5 TANITIM LANSMANI CANLI İZLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu akşam saat 11'de tanıtımı yapılacak olan PlayStation 5’in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

Türkiye'deki milyonlarca Playstation kullanıcısı, PS5'in Türkiye'ye geleceği tarihi iple çekiyor.