PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte Playstation 5'in (PS5) Türkiye'ye geleceği tarih!

11 Haziran 2020 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:40

Playstation 5 (PS5) için geri sayım başladı. Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün yapılacak. Türkiye'deki Playstation kullanıcıları heyecanla bekledikleri Playstation 5'in (PS5) Türkiye'ye geleceği tarihi merak ediyor. Buna göre; PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Konsol oyuncularının yakından takip edeceği Playstation 5'in tanıtım lansmanı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. Peki PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek? PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) lansmanına az kala PS5 Türkiye'ye ne zaman geleceği merak konusu oldu. Lansmandan yaklaşık 2 ay sonra Avrupa'da satışa sunulması beklenen 5'in (PS5) Türkiye'ye geleceği tarih hakkında 2 öngörü bulunuyor. İşte Playstation 5'in (PS5) Türkiye'ye geleceği tarih.

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 PS5 için geri sayım sürüyor. Lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık internet sitesinde 5 PS5'in fiyatı yer aldı. Türkiye'de Playstation 5'i satn almak isteyen milyonlarca kullanıcı, büyük bir heyecanla PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımı hakkında yaptığı açıklamalarda, lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.

PLAYSTATION 5 PS5 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Heyecanla beklenen tanıtımın günü gelse de Türkiye'deki kullanıcıların merak ettiği tek bir soru var. O da; PS5 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bu noktada 2 tarih öngörüsü var. Normal şartlar altında yeni sezon olarak adlandırılabilecek Eylül ayında Avrupa ile birlikte Türkiye'de olması beklenen Playstation 5'in (PS5) Türkiye'ye geliş tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan ithalat ve ihracatlar nedeniyle Kasım ayı ortalarını bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak. PS5 etkinliğini Twitch veya YouTube’dan takip edilebilecek.

PlayStation 5’in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

Türkiye'deki milyonlarca Playstation kullanıcısı, PS5'in Türkiye'ye geleceği tarihi iple çekiyor.